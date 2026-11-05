Rafi & Gretas Aus: Eva bereut "Love Island VIP"-Entscheidung

Eva Benetatou (34) kann eine Entscheidung, die sie bei "Love Island VIP" getroffen hat, offenbar noch immer nicht abhaken. Die Reality-TV-Bekanntheit meldet sich jetzt mit einem nachdenklichen Instagram-Post bei ihren Followern. Darin zeigt sie sich voller Reue über den Moment, der unter anderem ihre Freunde Rafael Neugart (31) und Greta Barthel (27) den Verbleib in der Villa kostete. Rückblickend gab sie zu, dass sie in der entscheidenden Situation einfach nicht standhaft geblieben war und ihren eigenen Standpunkt aufgegeben hatte. Stattdessen habe sie eingelenkt, um ihrem Couple entgegenzukommen. "Ich könnte mir heute immer noch in den A**** beißen, dass ich meiner Meinung nicht standhaft geblieben bin und nachgegeben habe, weil ich meinem Couple einen Gefallen tun wollte", schreibt Eva. Ihr Fazit fällt deutlich aus: "Nüchtern betrachtet: Ich würde es nie wieder so machen..." Vor allem der Abschied von Rafael, Greta und weiteren Menschen, die ihr in der Show ans Herz gewachsen waren, habe sie sehr traurig gemacht.

Welche Folgen ihr Nachgeben hatte, bringt die Reality-TV-Bekanntheit ebenfalls offen auf den Punkt: "Denn im Grunde genommen mussten meine Freunde dran glauben." Direkt an den Instagram-Account der Show gerichtet, fügt sie auf Englisch hinzu: "Es war eine Lektion fürs Leben." Nach den dramatischen Exits war ein Großteil der Menschen, zu denen sie eine enge Bindung aufgebaut hatte, aus der Show ausgeschieden. Einzig in Celina Köther und Jannik Kontalis (30) fand Eva fortan noch echten Rückhalt im Haus. Visuell begleitet wird ihr sentimentaler Rückblick von diversen gemeinsamen Fotos mit Rafael, Greta und Martin, die das freundschaftliche und unbeschwerte Miteinander am Set einfangen. An ihre Freunde gewandt, schwärmt Eva: "Wir hatten so eine tolle Zeit zusammen und ich freu mich, euch dort kennengelernt zu haben! Ihr seid großartig!"

Greta und Rafael hatten die Villa zusammen verlassen müssen. Das Model und der Social-Media-Star galten bei vielen Zuschauern als eines der beliebtesten Paare der aktuellen "Love Island VIP"-Staffel. Entsprechend heftig fielen die Reaktionen aus, als ihr Aus über die Bildschirme flimmerte. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: Unmittelbar nach der Ausstrahlung zeigten sich etliche Fans entsetzt und ließen kein gutes Haar an der Entscheidung. In den Kommentaren drohten einige sogar damit, das Dating-Format ab jetzt komplett zu boykottieren. Während sich das Publikum damals jedoch primär am strategischen Spielgeschehen abarbeitete, lenkt Evas aktueller Post den Fokus nun auf die menschliche und emotionale Komponente dieses Rauswurfs. Die Realitydarstellerin macht deutlich, wie sehr ihr die ausgeschiedenen Freunde fehlen. Mit den gemeinsamen Schnappschüssen erinnert sie an die enge Verbindung und die unbeschwerte Zeit, die sie mit Rafael, Greta und Martin in der Villa verbracht hat.

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Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Love Island VIP" 2026

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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