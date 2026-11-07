"Die Reifeprüfung": Dustin Hoffman wurde 27-mal geohrfeigt

Für seinen großen Durchbruch musste Dustin Hoffman (89) so einiges einstecken – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! In einem persönlichen Beitrag für The New Yorker blickt der weltberühmte Schauspieler mit 89 Jahren auf die Dreharbeiten zu "Die Reifeprüfung" zurück, die für ihn alles andere als angenehm waren. Für eine Szene sollte ihm seine Filmpartnerin Katharine Ross insgesamt 27 Ohrfeigen verpassen. Regisseur Mike Nichols (†83) verlangte dabei von Take zu Take immer kräftigere Schläge. Mehrmals landete Katharines Hand sogar direkt auf Dustins Ohr. Die schmerzhaften Folgen der Szene zeigten sich allerdings erst einen Tag später: Bei einer Unterwasseraufnahme im Pool bemerkte er, dass Blut aus seinem Ohr lief. Die Schläge hatten in Kombination mit dem Wasserdruck am Grund des Beckens sein Trommelfell durchbrochen. Entsprechend ernüchternd fällt sein Rückblick heute aus: "Es war eine schreckliche Erfahrung, den Film zu drehen, der mein Leben veränderte."

In der besagten Szene betritt Dustins Figur Benjamin komplett vom Regen durchnässt das Zimmer von Elaine. Dort gesteht er ihr, dass er eine Affäre mit einer älteren Frau hatte. Elaine wird daraufhin allerdings klar, dass es sich um ihre eigene Mutter handelt. Sein Co-Star Katharine habe sich vor dem Dreh Sorgen gemacht, ihrem Kollegen wehzutun, schildert der gefeierte TV-Star. Er habe sie aber beruhigt und sie nur um eines gebeten: sein Ohr zu verschonen. Genau das gelang ihr bei einigen der 27 Wiederholungen ausgerechnet nicht. Als der Drehtag zu Ende ging, war Dustin völlig schwindelig. Besonders bitter: Die mühsam gedrehte Ohrfeige schaffte es am Ende überhaupt nicht in den fertigen Film, denn Mike verzichtete darauf. Schon am Folgetag wartete die nächste Herausforderung, da der Schauspieler in einem Taucheranzug im Pool drehen musste. "Als ich nach ein paar Takes zum Luftholen auftauchte, tropfte mir Blut aus dem Ohr", erinnert er sich im New Yorker an die dramatischen Momente.

So richtig wohl fühlte sich Dustin am Set nach eigener Aussage ohnehin von Anfang an nicht. Er habe sich der Hauptrolle nicht würdig gefühlt und befürchtet, Mike könne ihn wegen eines Fehlers feuern oder merken, dass er völlig falsch besetzt sei. Schon die Anfrage sei ihm sehr absurd vorgekommen: Weil er den Roman von Charles Webb kannte, hielt er sich für ungeeignet und wollte zunächst gar nicht vorsprechen. Erst sein Agent brachte ihn dazu, an Testaufnahmen teilzunehmen. Zusätzlich verunsicherte ihn, dass der Regisseur beim Dreh oft missmutig wirkte, ganz anders als bei den Proben zuvor. Selbst bei Szenen, die später berühmt wurden, habe er zu Teil nicht gewusst, was er eigentlich tat. "Die Reifeprüfung" kam am 22. Dezember 1967 in die Kinos und erzählt von einem desillusionierten Collegeabsolventen zwischen seiner älteren Geliebten Mrs. Robinson, gespielt von Anne Bancroft, und deren Tochter Elaine. Der Film erhielt sieben Oscar-Nominierungen, Mike gewann den Preis für die beste Regie. Für Dustin bedeutete er den großen Karrieredurchbruch.

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Getty Images Dustin Hoffman im November 2017

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Getty Images Katharine Ross besucht das IMDb Studio beim Sundance Film Festival 2017 in Park City

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