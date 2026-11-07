Thomas Markle soll mit Samantha Krisengespräche führen

Thomas Markle (82) hat in seinem Pflegeheim im US-Bundesstaat Florida offenbar außergewöhnlich langen Familienbesuch empfangen. Wie Insider gegenüber The Sun berichteten, soll seine Tochter Samantha Markle (61) am Mittwoch bei ihm vorbeigeschaut haben, um ein ausführliches Krisengespräch zu führen. Im Zentrum der Unterredung sollen Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI gestanden haben – um welche konkreten Vorwürfe es ging, ist bislang allerdings unklar. Ebenfalls auffällig: Laut den Quellen äußert sich Samantha seit dem Treffen in den sozialen Medien nicht mehr zu den Behauptungen, die derzeit im Raum stehen. Was genau zwischen den beiden besprochen wurde, behielten Thomas und seine Tochter bisher für sich.

Ein Insider schilderte der britischen Zeitung, wie ungewöhnlich lange der Besuch in der Einrichtung gedauert haben soll: "Es war sehr merkwürdig. Sie war ungewöhnlich lange dort – sie hatten viel zu besprechen." Auch zu Samanthas plötzlicher Zurückhaltung im Netz äußerte sich die Quelle gegenüber dem Blatt und betonte, dass Thomas’ Tochter seit der Unterredung online schweige. Weitere Details zu den angeblichen Ermittlungen der US-Bundespolizei wurden zunächst nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme von Thomas oder seiner Familie liegt bislang nicht vor, weshalb die Entwicklungen im Umfeld der Markle-Familie vorerst abzuwarten bleiben.

Samantha ist die Tochter von Thomas und zugleich die Halbschwester von Herzogin Meghan (45), mit der sie seit Jahren öffentlich im Clinch liegt. Auch das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater Thomas gilt seit Langem als tief zerrüttet. Nach Meghans Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey (72) hatte Samantha ihre Halbschwester sogar wegen Verleumdung verklagt. Die Klage wurde jedoch 2024 gerichtlich abgewiesen. Ob Samantha ihr Schweigen in den sozialen Netzwerken nach dem Treffen mit Thomas dauerhaft beibehält, bleibt derzeit völlig offen.

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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