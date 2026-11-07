Lewis Hamilton sucht nach Luxusvilla in Kim Kardashians Nähe

Lewis Hamilton (41) will seinem Schatz ganz nah sein. Der Formel-1-Star ist angeblich auf der Suche nach einer Villa in Los Angeles. Wie unter anderem Daily Mail erfahren haben will, hat der Rennfahrer sogar schon Makler damit beauftragt, ein passendes Anwesen in der kalifornischen Metropole für ihn zu finden. Denn dort lebt seine Freundin Kim Kardashian (46). Das neue Zuhause soll Lewis besonders während seiner Freizeit fernab der Piste als Unterkunft dienen. Auf diese Weise könnten er und Kim trotz ihrer vollen Terminkalender mehr Zeit miteinander verbringen. Festlegen will sich der Sportler aber noch nicht: Sowohl ein Kauf als auch eine Miete kommen für ihn infrage. Ganz oben auf seiner Liste sollen Malibu, die Hollywood Hills und Pacific Palisades stehen.

Aktuell lebt Lewis in Monaco. Mit einer Immobilie in Kalifornien würde sich die Distanz zu Kim deutlich verringern. "Er ist überwältigt davon, wie unkompliziert seine Verbindung zu Kim ist und wie sie es trotz ihrer jeweils sehr vollen Terminkalender schaffen, dass es funktioniert", meint ein Insider gegenüber dem Blatt. Der Rennfahrer und die Unternehmerin werden seit Februar miteinander in Verbindung gebracht. Mittlerweile verstecken sie ihre Romanze auch auf Social Media nicht. Das Paar reiste unter anderem gemeinsam nach Japan, besuchte Paris und soll ein Wochenende im Luxushotel Estelle Manor in den Cotswolds verbracht haben. Auch beim Super Bowl zeigten sich Kim und Lewis sichtlich verliebt.

Erst kürzlich hatte Kim auch in ihrer Realityshow von ihrem Schatz geschwärmt. In einer Folge von The Kardashians hatte sie mit Comedian Nikki Glaser (42) über die Männer in ihrem Leben gesprochen. Dabei verriet die Vierfachmama, dass ein bestimmter Kandidat alle Eigenschaften mitbrachte, die sie sich von einem Partner wünschte. Als das Gespräch auf Lewis kam, reagierte Kim ausweichend: "Oh, ihr versucht wirklich, mir das zu entlocken." Ein kleines Liebesgeständnis ließ sie sich dann aber doch entlocken: "Lasst mich nur so viel sagen: Ich bin einfach wirklich, wirklich glücklich."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, August 2026

Anzeige Anzeige