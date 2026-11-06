Nach knapp 20 Jahren: Dieser Star verlässt "Alles was zählt"

Für die Fans von Alles was zählt heißt es bald: Abschied nehmen. Igor Dolgatschew (42) steigt endgültig aus der RTL-Serie aus. Knapp 20 Jahre lang war der Schauspieler als Deniz Öztürk fester Bestandteil der Daily. Jetzt steht sein letzter Auftritt fest: Wie RTL bekannt gab, ist Igor am Freitag, dem 13. November 2026, um 19:05 Uhr ein letztes Mal in der Serie zu sehen. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Episode bereits vorab auf RTL+ streamen. Ein ruhiges Ende bekommt seine Figur allerdings nicht. Deniz kehrt Essen ausgerechnet an dem Tag den Rücken, an dem er eigentlich seine Verlobte Charlie heiraten wollte. Die von Shaolyn Fernandez gespielte Braut wartet damit vergeblich auf ihren Bräutigam. Statt vor den Traualtar zu treten und Charlie das Jawort zu geben, macht Deniz sich auf den Weg zum Flughafen. Zurück bleibt lediglich ein Abschiedsbrief, in dem er die Beziehung beendet. Von der Gefahr, die tatsächlich hinter seiner plötzlichen Flucht steckt, ahnt Charlie nichts.

Hinter der überstürzten Flucht stecken die Ereignisse rund um den tödlichen Bombenanschlag auf Matteo. Deniz findet heraus, dass sein langjähriger Freund Ben und Maximilian hinter der Autobombe stecken. Doch statt die Wahrheit öffentlich zu machen, schlägt er einen anderen Weg ein: Er erpresst Ben und fordert eine halbe Million Euro. Die Erpressung zerstört die einst enge Freundschaft der beiden. Schließlich verschärft Maximilian die Lage weiter: Er bedroht Charlie und lässt Deniz wissen, dass ihr etwas zustoßen könnte, sollte er Essen nicht verlassen. Um seine Verlobte zu schützen, verschweigt Deniz ihr die Gefahr. In seinem Abschiedsbrief behauptet er stattdessen, dass sich ihre Beziehung für ihn schon länger nicht mehr richtig angefühlt habe.

Dabei hatte Deniz nach den dramatischen vergangenen Wochen geglaubt, mit Charlie endlich sein persönliches Glück gefunden zu haben. Die beiden wollten heiraten und gemeinsam in eine neue Zukunft starten. Mit seiner Flucht lässt Deniz nun nicht nur seine Verlobte hinter sich. Auch Essen, das für ihn fast zwei Jahrzehnte lang sein Zuhause war, gehört damit der Vergangenheit an. Für Igor endet mit der Szene am Flughafen ein fast zwei Jahrzehnte langes Kapitel bei "Alles was zählt". Sein Serienabschied steht dabei ganz im Zeichen eines persönlichen Opfers: Deniz trennt sich von der Frau, die er liebt, damit die gegen sie gerichteten Drohungen nicht wahr werden. Charlie bleibt hingegen über seine wirklichen Beweggründe im Unklaren. Während sie glaubt, von ihrem Verlobten am Hochzeitstag verlassen worden zu sein, verschwindet Deniz aus Essen, ohne ihr die Gefahr durch Maximilian zu offenbaren.

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Leif Lunburg, Igor Dolgatschew, Shaolyn Fernandez, Raphael Kalkowski, Suri Abbassi aus "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

Getty Images Igor Dolgatschew, Schauspieler

Anzeige Anzeige