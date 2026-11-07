Claudia Obert erwägt Dschungelcamp-Teilnahme zum Nulltarif

Claudia Obert (65) kennt für einen möglichen Einzug ins "Dschungelcamp" offenbar nur zwei Preise: 500.000 Euro oder nichts. Im Gespräch mit "Trash Table" verriet sie unumwunden, was sie am Realitygeschäft schätzt: "Also das Beste an diesen Formaten ist, wenn die Gage aufs Konto kommt. Und je früher man rausfliegt, desto besser ist der Stundenlohn." Die Summe ist keine Fantasiezahl: Für Claudia Effenberg (61) wurde 2023 laut TVMovie ebenfalls eine halbe Million Euro gehandelt, offiziell bestätigt wurde sie nie. Üblich sind laut t-online nur 30.000 bis 50.000 Euro. Auf das Geld angewiesen wäre Claudia ohnehin nicht: Sie führt Modeboutiquen in Hamburg und Berlin, und Fans wünschen sich seit Längerem, sie im Camp zu sehen.

Dass Claudia ausgerechnet über Gratisarbeit nachdenkt, begründet sie mit Dankbarkeit: "Dschungel, hab ich mir sagen lassen – halbe Million. Ich meine, jetzt geht es RTL ja auch schlecht (…) RTL hab ich so viel zu verdanken, dann sollte ich das vielleicht gratis machen." Ein konkretes Angebot gibt es nicht, es bleibt beim Gedankenspiel. Den Dschungel kennt die Hamburgerin immerhin von außen: 2026 reiste sie als Begleitperson von Eva Benetatou (34) nach Australien, ihr Partner Max Suhr (28) kam mit. Ein familiärer Notfall zwang das Paar zur vorzeitigen Rückreise. Zum Vergleich: Für ihren ersten Auftritt bei "Promis unter Palmen" bekam Claudia nach eigenen Angaben 60.000 Euro, wie TVMovie berichtet. Diese erste Teilnahme beendete sie 2020 freiwillig wegen Mobbings, 2025 kehrte sie in das Format zurück. Wer so oft zwischen Rückzug und Comeback pendelt, weiß genau, was ihre Zeit wert ist.

Bereits vor ein paar Tagen hatte Claudia ihre Bereitschaft für einen Dschungelcampeinzug signalisiert. "Egal, Schlangen, Ratten, Mäuse, egal. Selbst wenn ich fünf Tode sterbe, ich geh mit dir in den Dschungel", erklärte sie in einem Instagram-Clip mit Ex-Camper Stephen Dürr (52). Auch vor den Prüfungen habe sie keinerlei Angst, solange ihr Zigaretten und Champagner ins Camp geliefert werden. Während Claudia über Honorare grübelt, steht ihr nächster TV-Job längst fest: Ab Freitag, 6. November, läuft auf Joyn und sixx die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Dort tritt Claudia an der Seite der früheren "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer (34) an. Zwölf Promiduos teilen sich eine Berghütte im Kärntner Lavanttal auf rund 1.300 Metern Höhe.

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Imago Claudia Obert am Flughafen Frankfurt: Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026

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Imago Eva Benetatou und Claudia Obert vor dem Abflug zur RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen

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