33 Jahre Jüngere: "Redo XXL"-René macht Beziehung öffentlich

René "Redo" Dost (58) hat sein Liebesglück öffentlich gemacht! Der Berliner XXL-Gastronom und Social-Media-Star ist vergeben – an seiner Seite steht jetzt die Konditormeisterin Celine Müller aus Karlsruhe. Wie René nach seiner Zeit bei Promi Big Brother gegenüber Bild verriet, sind die beiden seit Ende Oktober ein Paar. Der Altersunterschied ist beachtlich: Celine ist 25 Jahre alt und damit 33 Jahre jünger als ihr Freund. Das Paar teilt jedoch nicht nur das Privatleben, sondern macht auch beruflich gemeinsame Sache. Celine ist fest in die Unternehmen von René eingebunden und führt im Moment die Geschäfte eines seiner Restaurants in Potsdam. Mögliche Vorurteile oder kritische Kommentare zu ihrem großen Altersunterschied prallen an dem Gastronomen völlig ab – er genießt sein Liebesglück lieber in vollen Zügen. "Es fühlt sich total schön an", erzählte er der Zeitung über seine neue Beziehung.

Ihre Liebesgeschichte begann mit Renés "100-Tage-Chef-Challenge". Bei diesem Projekt bekommen junge Leute die Chance, einen seiner Läden 100 Tage lang auf eigene Faust zu führen und zu zeigen, was sie als Führungskraft draufhaben. Aufmerksam wurde Celine durch einen Livestream, woraufhin sie sich erst einmal ohne Hintergedanken rein geschäftlich bewarb. Da eine Antwort des Gastronomen jedoch ausblieb, musste der Zufall einspringen: Während eines Urlaubs auf Mallorca kreuzten sich die Wege der beiden schließlich rein zufällig. "Nachts um halb drei hat sie mich angesprochen: 'Du bist doch der René. Hast du meine Bewerbung gelesen?'", erinnerte sich der Realitystar im Gespräch mit Bild. Er bat sie, ihm die Unterlagen noch einmal zu schicken – wenige Minuten später waren sie schon auf seinem Handy. Ihre zielstrebige Art imponierte ihm, und schon bald funkte es zwischen den beiden. Auch beruflich ist René begeistert: Im zuvor schwächelnden Potsdamer Restaurant habe Celine den Umsatz nach seinen Worten innerhalb eines Monats um 60 Prozent gesteigert.

Vor der Begegnung mit Celine ging der Realitystar drei Jahre lang allein durchs Leben. Gezeichnet von vergangenem Liebeskummer fiel es ihm laut eigener Aussage extrem schwer, wieder echtes Vertrauen zu einer Frau aufzubauen. Bereits während seiner Zeit im "Promi Big Brother"-Container hatte er schonungslos offen über die Phase nach der Trennung von seiner Ex-Frau gesprochen, mit der er sieben Jahre verheiratet war: In seiner damaligen Verletztheit datete er mehrere Frauen parallel, mit dem bewussten Ziel, seinen eigenen Schmerz an ihnen zu rächen. Von diesem Verhalten distanziert er sich heute. Nun muss sich seine Freundin mit negativen Kommentaren auseinandersetzen. "Die Queen im Haus bekommt zurzeit auch Hate ab, weil sie 33 Jahre jünger ist", berichtete René. Für ihn selbst spielt der Altersunterschied keine Rolle. Nach seinen schwierigen Erfahrungen in der Liebe konzentriert sich der Gastronom ganz auf sein neues Glück mit Celine.

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Instagram / konturzimmerdenispuck René "Redo" Dost und seine Partnerin Celine Müller, November 2026

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Instagram / cellymue René Dost küsst seine Freundin Celine Müller

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