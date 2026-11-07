Ben Whishaw fordert radikalen Neustart für "James Bond"

Ben Whishaw (46) hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie es mit James Bond weitergehen soll: Der Schauspieler wünscht sich für den kommenden Film einen kompletten Neuanfang der legendären Agentenreihe. Im Interview mit The Sunday Times verriet der Brite, dass das bisherige Konzept seiner Meinung nach nicht mehr in die heutige Zeit passe. "Die Welt hat sich seit dem letzten Bond-Film so sehr verändert, deshalb muss man herausfinden, was daran noch relevant ist. Ich denke, er muss komplett neu erfunden werden", stellte er klar. Ben kennt die Reihe aus nächster Nähe: In drei Bond-Abenteuern stand er an der Seite von Daniel Craig (58) vor der Kamera. Dort spielte er den MI6-Tüftler Q, der den Geheimagenten mit allerlei technischen Spielereien ausstattet.

Seit Mai sucht das Team bereits nach dem neuen Bond-Darsteller. Als mögliche Kandidaten gelten unter anderem Callum Turner (36), Jack Lowden (36) und Josh O'Connor (36). Zuvor waren auch schon Theo James (41), Aaron Taylor-Johnson (36) und Henry Cavill (43) als potenzielle Nachfolger für Daniel im Gespräch. Ben sieht den Rummel um die Besetzung gelassen: "Die Leute drehen deswegen durch. Das ist alles bewusst erzeugter Hype. Wenn man daran arbeitet, ist alles unglaublich geheim, fast so, als wäre man ein Spion", erzählte er der Zeitung. Bei den Produktionen werde streng auf Geheimhaltung geachtet. "Man bekommt nur die Seiten des Drehbuchs, in denen man selbst vorkommt. Es ist ein Trick, um Spannung und Glamour zu erzeugen, aber irgendwie macht es Spaß", betonte der Darsteller.

Auch Idris Elba (54) hatte klare Worte zur Zukunft der Agentenreihe gefunden. Bereits vor fünf Monaten hatte der Schauspieler im Magazin GQ davor gewarnt, die Figur zu stark zu verändern. "Bond ist so unrealistisch, ein Hauch von Realität dürfte also guttun. Aber wir sollten nicht versuchen, ihn woke zu machen. Ich denke, man muss dem treu bleiben, was es ist: Eskapismus." Während Ben sich einen kompletten Neuanfang wünschte, hatte Idris damit vor allem für den Erhalt des Kerns der Reihe plädiert.

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Getty Images Ben Whishaw bei der Premiere von "Passages"

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Getty Images Ben Whishaw bei der Weltpremiere von "Keine Zeit zu sterben" in London

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