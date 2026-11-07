Wie Winkelgasse: XXL-"Harry Potter"-Shop öffnet in London

Fans der Zauberwelt kommen in London jetzt voll auf ihre Kosten: Auf der Oxford Street hat ein riesiger Harry Potter-Flagshipstore eröffnet. Die Gestaltung des Geschäfts ist von der Winkelgasse inspiriert, der berühmten Einkaufsstraße aus den Büchern und Filmen. Der XXL-Shop erstreckt sich über zwei Etagen und mehr als 1.950 Quadratmeter. Besucher erwarten dort originale Filmrequisiten, zahlreiche Fanartikel und aufwendig gestaltete Themenbereiche. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, warteten Fans aus verschiedenen Ländern bereits stundenlang auf der Einkaufsmeile, bevor sich um 10 Uhr Ortszeit die Türen öffneten. Sie alle wollten zu den ersten Gästen gehören. Einige waren dafür sogar in Hogwarts-Gewändern und mit passenden Schals erschienen. Auch das Eröffnungsdatum hat eine besondere Bedeutung: Auf den Tag genau 25 Jahre zuvor hatte "Harry Potter und der Stein der Weisen" in London seine Weltpremiere gefeiert.

Ein echter Hingucker im Inneren ist die riesige Nachbildung eines Drachens, die über einem Bereich thront, der der Zaubererbank Gringotts nachempfunden ist. Wer nach dem Einkaufsbummel eine Pause braucht, kann im Pub "The Leaky Cauldron" etwas essen und das aus den Filmen bekannte Butterbier probieren. Das Sortiment umfasst unter anderem Zauberstäbe, Kleidung, Süßigkeiten und personalisierbare Souvenirs. Außerdem können sich Fans ihren eigenen Teddybären zusammenstellen. Bei einer kleinen Zeremonie wird das Kuscheltier anschließend einem der vier Häuser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw zugeteilt. Dieses Erlebnis kostet allerdings 75 Pfund, umgerechnet knapp 90 Euro. Fans waren teils aus dem Ausland angereist und hatten bereits seit 6 Uhr morgens vor dem Geschäft gewartet. "Wir sind Riesenfans von Harry Potter", erzählte einer der Deutschen Presse-Agentur.

Tom Felton (39), der in den Filmen Draco Malfoy verkörperte, hatte sich noch vor der offiziellen Eröffnung im Shop an der Oxford Street umgesehen. Der Schauspieler zeigte sich von der an die Winkelgasse angelehnten Gestaltung bewegt. Auch die zahlreichen Erinnerungen an seine Zeit am Filmset gingen ihm nahe. Die Premiere des ersten Kinofilms vor 25 Jahren markierte den Auftakt zu insgesamt acht Verfilmungen der Romane von J.K. Rowling (61). Daniel Radcliffe (37), Emma Watson (36) und Rupert Grint (38) wurden durch ihre Rollen als Harry, Hermine und Ron zu Weltstars. Und schon bald kehrt die Geschichte auf die Bildschirme zurück – allerdings mit neuen Gesichtern. Zu Weihnachten 2026 soll die neue Serie bei HBO Max starten. Darin übernimmt Dominic McLaughlin die Rolle des Harry, Arabella Stanton (12) spielt Hermine und Alastair Stout ist als Ron zu sehen. John Lithgow (81) schlüpft in die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore.

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Imago Eröffnung des Harry-Potter-Shops an der Oxford Street, 04. November 2026

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Getty Images Schaufenster des neuen Harry-Potter-Ladens an Londons Oxford Street

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