Sydney Sweeney wäre für diesen Bond-Star die Idealbesetzung

Sydney Sweeney (29) als neues Bond-Girl? Für die frühere Bond-Darstellerin Trina Parks wäre Sydney eine "wunderbare" Wahl als nächstes Bond-Girl. Trina hat sich jetzt in einem Interview mit The Telegraph dafür ausgesprochen, dass die Schauspielerin an der Seite des nächsten 007 zu sehen ist. Besonders Sydneys Vielseitigkeit vor der Kamera und ihr selbstbestimmtes Auftreten haben Trina überzeugt. "Sie hat schauspielerisch schon eine ziemliche Bandbreite gezeigt und bestimmt grundsätzlich selbst über ihre sexuelle Identität", erklärte die "Diamantenfieber"-Darstellerin. Darüber hinaus sieht sie in Sydney eine Ausstrahlung, die bestens zur glamourösen Welt des berühmten Geheimagenten passen könnte. "Sie ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern besitzt auch diese klassische Hollywood-Art von Stil und Haltung, die sehr gut zu ihren Projekten und ihrer Marke passt", schwärmte Trina gegenüber der Zeitung. Ob Sydney tatsächlich für den neuen Film im Gespräch ist, wurde allerdings nicht bekannt.

Trina hat eine klare Vorstellung davon, wie eine Frau im modernen Bond-Kino aussehen sollte. Sie wünsche sich eine eigenständige Figur, die dem Agenten auf Augenhöhe begegnet und selbst über ihre Sexualität entscheidet. All das sieht sie bei Sydney. "Ich denke, dass das Publikum im modernen Kino, beim heutigen Filmemachen und mit Blick auf die Zukunft von Bond eine Frau an Bonds Seite sehen möchte, die unabhängig ist und selbst über ihre Sexualität bestimmt – Sydney besitzt diese Eigenschaften", betonte sie im Gespräch mit The Telegraph. Ihr Lob kommt zu einem spannenden Zeitpunkt: Für die Nachfolge von Daniel Craig (58) sollen zuletzt finale Screentests in den Bray Studios stattgefunden haben. Als mögliche 007-Darsteller gelten unter anderem Callum Turner (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Jacob Elordi (29). Fans vermuten zudem Joe Alwyn (35) hinter einem nicht genannten Teilnehmer der jüngsten Auditions. Produzentin Amy Pascal (68) hatte im August eine Entscheidung bis zum Jahresende für realistisch gehalten. Unter Regisseur Denis Villeneuve (59) könnte der Dreh dann 2027 starten.

Trina weiß genau, wovon sie spricht, denn sie hat selbst Bond-Geschichte geschrieben. Als erste afroamerikanische Darstellerin eines Bond-Girls war sie 1971 in "Diamantenfieber" zu sehen. Darin verkörperte sie die gefährliche Handlangerin Thumper, die sich mit dem Geheimagenten sogar einen körperlichen Kampf lieferte. Vor der Kamera stand sie damals mit Sean Connery (†90). Er gehört zu den bislang sechs Schauspielern, die James Bond in der offiziellen Filmreihe gespielt haben. Mit ihrer eigenen Erfahrung im Franchise weiß Trina somit genau, welche Anforderungen eine Rolle im Bond-Universum mit sich bringt. Ob Sydney tatsächlich für eine Rolle im neuen Bond-Film im Gespräch ist, ist bisher nicht bekannt. Trinas Aussagen sind daher allein als persönlicher Besetzungswunsch zu verstehen.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere der dritten Staffel von "Euphoria" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Bei der Armani Beauty Dinner Photocall: Sydney Sweeney beim 83. Filmfestival von Venedig, Giardini Reali, 3. September 2026

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