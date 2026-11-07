Robert Downey Jr. widmet seiner Frau Susan liebevolle Worte

Robert Downey Junior (61) lässt seine Ehefrau Susan Downey (53) an ihrem 53. Geburtstag mit einer romantischen Liebeserklärung hochleben. Der Schauspieler nutzte diesen besonderen Tag, um ihr auf Instagram liebevolle Zeilen zu widmen. Dazu teilte er gleich drei gemeinsame Schnappschüsse des Paares. Auf den Bildern zeigen sich die beiden in auffälligen Looks, die verdächtig an Roberts bevorstehende Marvel-Rolle erinnern: Schon bald wird er als Superschurke Doctor Doom zu sehen sein. Auf einem der Fotos halten die Eheleute einander zudem liebevoll an den Händen. In der Bildunterschrift stellt Robert seine Frau ganz in den Mittelpunkt. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Hauptdarstellerin. Hand in Hand, jetzt und für immer", schrieb der Marvel-Star zu seinem Beitrag. Mit den Schnappschüssen und den Worten gewährte er seinen Fans einen seltenen Einblick in die Beziehung zu der Frau, mit der er seit mehr als zwei Jahrzehnten sein Leben teilt.

Robert und Susan hatten sich 2003 bei den Dreharbeiten für den Film "Gothika" kennengelernt. Während er vor der Kamera stand, arbeitete sie bei dem Projekt als Produzentin. Viel Zeit ließen sich die zwei danach nicht: Noch im selben Jahr folgte die Verlobung. Am 27. August 2005 gaben sich Robert und Susan schließlich das Jawort. Im Sommer dieses Jahres konnten sie damit bereits ihren 21. Hochzeitstag feiern. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Exton und Tochter Avri. Auch Roberts Sohn Indio ist fester Teil des Clans. Er stammt aus einer früheren Ehe des Marvel-Stars. Darüber hinaus führen Robert und Susan zusammen die Produktionsfirma Team Downey. Familie und Karriere gehen bei den beiden also Hand in Hand – ganz so, wie es Robert in seinem Geburtstagspost formulierte.

Welchen Stellenwert Susan im Leben ihres Mannes hat, machte der Oscarpreisträger bereits vor gut zwei Jahren auf der ganz großen Bühne deutlich. Als Robert bei der Oscarverleihung 2024 für seine Rolle in "Oppenheimer" ausgezeichnet wurde, richtete er in seiner Dankesrede besondere Worte an seine Frau. "Sie hat mich gefunden, ein knurrendes Tier aus dem Tierheim, und mich mit ihrer Liebe wieder zum Leben erweckt. Deshalb bin ich heute hier", erklärte der Schauspieler auf der Bühne. Seit mehr als 20 Jahren gehen sie nun gemeinsam durchs Leben – beruflich und privat.

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Instagram / robertdowneyjr Robert Downey Junior und seine Frau Susan Downey in Outfits, die an Downeys kommende Marvel-Rolle als Doctor Doom erinnern

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Instagram / robertdowneyjr Robert Downey Junior und seine Frau Susan Downey Hand in Hand

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