"Raab gegen alle": Stefan Raab bekommt eine neue RTL-Show

Auf Stefan Raab (60) wartet schon wieder die nächste TV-Herausforderung: 2027 bekommt der Entertainer bei RTL eine neue Samstagabendshow mit dem Titel "Raab gegen alle". Wie der Sender nun bekannt gab, tritt der Moderator darin nicht nur gegen einzelne Kontrahenten an, sondern gleich gegen insgesamt 100 Herausforderer. In spektakulären Spielen, ungewöhnlichen Challenges und direkten Duellen soll es ordentlich zur Sache gehen. Das Besondere am Konzept: Die Kandidaten sollen Stefan möglichst in den Disziplinen herausfordern, in denen ihre eigenen Stärken liegen. Ganz auf sich allein gestellt sind sie dabei nicht, denn zusätzlich steht ihnen ein prominenter Teamkapitän zur Seite, der sie unterstützen soll. Die 100 Gegner verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: Sie wollen beweisen, dass sie den langjährigen Showmaster besiegen können.

Wer über eine besondere Fähigkeit verfügt und glaubt, Stefan darin schlagen zu können, kann sich ab sofort über die Website raab-casting.de für die neue Show bewerben. Wer das Spektakel lieber live im Studio miterleben möchte, kann sich bereits jetzt über raab-tickets.de Karten sichern. Von der großen Zahl seiner Gegner lässt sich der Entertainer offenbar nicht einschüchtern. "Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind", erklärte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland. Die Managerin verriet außerdem, wie die Idee zu dem Format entstanden ist: "Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: 'Den Raab schlage ich ganz locker'." Einige Details hält der Sender allerdings noch zurück. Wann genau die erste Ausgabe ausgestrahlt wird, steht bislang nicht fest. Auch wer die Rolle des prominenten Teamkapitäns übernehmen wird, ist noch offen.

Im Herbst 2024 kehrte Stefan nach fast neun Jahren Bildschirmabstinenz ins TV zurück. Bei RTL unterschrieb er einen Exklusivvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Allerdings liefen nicht alle Formate, die nach seinem großen Comeback starteten, so erfolgreich wie erhofft: Mehrere Sendungen blieben bei den Einschaltquoten hinter den Erwartungen zurück. RTL-Chef Stephan Schmitter räumte daraufhin ein, dass der Sender zu schnell zu viele unterschiedliche Konzepte ausprobiert habe. Als Konsequenz kündigte RTL an, künftig wieder verstärkt auf actionreiche und vertraute Formate zu setzen, die das Publikum mit dem Entertainer verbindet. Das Duellkonzept von "Raab gegen alle" knüpft genau daran an. Schließlich hatte Stefan bereits in der Vergangenheit jahrelang in sportlichen und spielerischen Wettkämpfen gegen prominente und nicht prominente Gegner um den Sieg gekämpft.

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, Entertainer

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Getty Images Stefan Raab, Entertainer

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