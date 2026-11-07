Lucas Cordalis verrät: Daniela war ihm anfangs unsympathisch

Lucas Cordalis (59) und Daniela Katzenberger (40) waren anfangs alles andere als voneinander begeistert. In ihrer VOX-Doku "Daniela Katzenberger" blicken die beiden jetzt auf ihre allererste Begegnung zurück. Die fand zu einer ziemlich ungewöhnlichen Uhrzeit statt: morgens um 6 Uhr in der Lobby eines Hotels in Dubai. Die Blondine war damals mit ihrer Mutter Iris Katzenberger (59) verreist, während der Sänger seinen Vater Costa Cordalis (†75) begleitete. Doch Funken sprühten an diesem Morgen offenbar keine. "Sie war so unnahbar und eigentlich unsympathisch, dass ich mich wundere, dass ich auch nur einen zweiten Gedanken an sie verschwendet habe", gesteht Lucas in der Sendung. Auch Daniela hatte nach einer schlaflosen Nacht zunächst keinerlei Interesse an dem Musiker.

Wie schlecht es ihr an jenem Morgen ging, beschreibt die Kultblondine ganz unverblümt: "Ich hatte nicht gepennt, keinen Kaffee. Laune wie ein Stück Kuhscheiße." Als Lucas sie freundlich begrüßte, ließ sie ihn deshalb abblitzen. "Ich hatte überhaupt keinen Bock auf den", erklärt sie in der VOX-Doku. "Ich habe den Lucas zu einer Zeit kennengelernt, da habe ich überhaupt keinen Bock auf Männer gehabt. Ich wollte gar kein Date." Uneinig sind sich die beiden vor allem darüber, wer später den ersten Schritt machte. Laut Lucas rief Daniela ihn aus dem Nebenzimmer an, weil sie einen Vorwand gesucht habe, um zu ihm zu kommen. "Die Dani hat sich mir aufgedrängt", behauptet er. Daniela sieht das allerdings ganz anders: Sie habe lediglich angerufen, weil in ihrem Bad kein warmes Wasser lief. "Was für ein Quatsch", entgegnet die Blondine. "Wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Der erzählt es immer noch falsch."

Trotz des holprigen Kennenlernens wurden Daniela und Lucas bereits kurze Zeit nach ihrer Begegnung im Hotel ein Paar. Inzwischen sind die beiden seit Jahren verheiratet und leben gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia auf Mallorca. In ihrer Dokusoap gewährt die Familie regelmäßig Einblicke in ihren turbulenten Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen. Die aktuelle Staffel begleitet Daniela und ihre Liebsten unter anderem in den Familienurlaub, auf eine Buchmesse und sogar auf die Comedybühne. Wer wissen möchte, wie es im Hause Katzenberger-Cordalis weitergeht, kann freitags ab 20:15 Uhr bei VOX einschalten. Die neuen Folgen gibt es auf RTL+ sogar schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung.

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024

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Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im August 2024

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