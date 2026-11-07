Russell Brand beleidigt Lorraine Kelly vor laufender Kamera

Ein Auftritt, der heute bei Lorraine Kelly (66) für Unbehagen sorgt! 2007 saßen die schottische Moderatorin und Russell Brand (51) gemeinsam in "The Graham Norton Show", als Russell vor laufender Kamera ihr Bein berührte und ihre Strapse bemerkte. Daraufhin beschimpfte er die TV-Bekanntheit vor dem Publikum: "Oh mein Gott, du trägst Strapse. Ich habe in anderen Filmen mitgespielt, aber nichts davon ist jetzt noch wichtig, da ich weiß, dass Lorraine Kelly eine Schlampe ist." Die drastische Beleidigung sorgte damals nicht für einen sichtbaren Konflikt. Damals lachten sowohl Lorraine als auch Russell über die Szene. In ihrer eigenen Tagessendung "Lorraine" blickte die Moderatorin später auf den Auftritt zurück. Dabei wurde deutlich, dass sie die Szene rückblickend nicht mehr lustig findet. Die Aufnahme löst bei ihr heute Unbehagen aus.

In ihrer Tagessendung "Lorraine" zeigte Lorraine den alten Ausschnitt 2023 erneut, nachdem Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe gegen Russell öffentlich geworden waren. Die Moderatorin erinnerte sich an ihre damaligen Begegnungen mit dem Schauspieler: "Ich habe ihn in dieser Zeit oft interviewt, als er in der Öffentlichkeit stand. Meistens erlebte ich den charmanten Russell, den flirtenden Russell, aber ich mache das schon lange und würde gerne glauben, dass da vielleicht ein kleines bisschen Respekt war. Obwohl das hier passiert ist." Sein Auftreten sei Teil einer öffentlich geförderten Rolle gewesen. "Es ist eine Unterhaltungssendung. Das war seine Masche ... Das hat er nicht nur gemacht, sondern er wurde aktiv dazu ermutigt. Es ist noch gar nicht so lange her, eigentlich", erklärte sie in "Lorraine". Heute würde sie die Beleidigung womöglich nicht mehr so einfach wegstecken: "Ich frage mich schon, ob ich das heute noch akzeptieren würde. Ich frage mich, ob wir uns heute an einem anderen Punkt befinden und ob es überhaupt ausgestrahlt worden wäre."

Inzwischen hat die Justiz über die Vorwürfe gegen Russell entschieden. Der Schauspieler und Comedian wurde in einem Fall der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Hinzu kommen drei Fälle der sexuellen Nötigung. Von drei weiteren Anklagepunkten sprach ihn die Jury hingegen frei. Das Gremium, das über das Urteil entschied, bestand aus acht Männern und vier Frauen. Unmittelbar nach dem Spruch der Geschworenen ordnete der Richter an, Russell sofort in Untersuchungshaft zu nehmen. Dort wartet Russell nun auf die Bekanntgabe seines Strafmaßes. Diese ist für Montag, den 9. November 2026, angesetzt. Das Gericht machte bereits deutlich, dass er mit einer "erheblichen" Haftstrafe rechnen müsse. Lorraine hatte den unangenehmen Ausschnitt aus der Talkshow bereits drei Jahre zuvor noch einmal öffentlich thematisiert.

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Getty Images Lorraine Kelly bei den National Television Awards am 10. September 2025 in der Londoner O2 Arena

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Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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