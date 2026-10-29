Kündigung: Jolina Mennen träumt von einem Umzug nach Hamburg

Bei Jolina Mennen (34) könnte sich schon bald einiges verändern: Die Influencerin, die zuletzt ihren krassen Abnehmerfolg teilte, machte sich in ihrer Instagram-Story für eine Wohnungsbesichtigung zurecht. Während sie sich vor der Kamera schminkte, ließ der Social-Media-Star keinen Zweifel daran, wie sehr sie dem Termin entgegenfieberte. Aufgeregt, optimistisch und voller Vorfreude sprach sie über die Aussicht auf ein neues Kapitel: "Seitdem ich vor drei Wochen meine absolute Traumwohnung gekündigt habe, habe ich tatsächlich gar nichts gemacht. Langsam aber sicher wird es mal an der Zeit, dass ich mich kümmere."

Wohin es sie möglicherweise zieht, verriet sie dabei ganz ohne das sonst übliche Rätselraten: "Karten auf den Tisch. Meine Wohnungsbesichtigung ist in Hamburg", kündigte sie an und fügte hinzu: "Ich kann es selber nicht glauben. Seitdem ich 16 bin, rede ich davon, dass ich nach Hamburg ziehen möchte. Ob das jetzt passiert, weiß ich auch noch nicht. Aber ich schaue mir jetzt zumindest mal was an." Darüber, dass sie die Neuigkeit direkt verkündete, machte sie sich im eingeblendeten Text auch gleich selbst lustig: "Das Geheimnis ist raus, ganz ohne Countdown oder Verlosung – bin wohl eine schlechte Influencerin."

Den Besichtigungstermin ging Jolina positiv an – und setzte dabei auch auf ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit. "Ich hatte bis jetzt, was Wohnungsbesichtigungen angeht, ein recht gutes Händchen. Denn bei meiner letzten Wohnung war das tatsächlich die einzige, die ich besichtigt habe. Und die habe ich direkt bekommen. Vielleicht wird genau das auch meine Strategie: mit der Energy reinzugehen, als ob das sicher klappt." Ob die Rechnung ein zweites Mal aufgeht, wird sich zeigen.

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juni 2026

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, August 2026