Über 40 Kilo weg: Jolina Mennen teilt Vorher-Nachher-Foto

Jolina Mennen (34) hat in den vergangenen gut zwei Jahren mehr als 40 Kilogramm abgenommen – und zeigt das Ergebnis nun ganz offen. Auf Instagram teilte der Social-Media-Star eine Vorher-Nachher-Collage, auf der sie kaum wiederzuerkennen ist. Auf dem linken Bild posiert sie noch deutlich kurviger im Bikini vor dem Meer, rechts blickt sie oberkörperfrei und mit sichtbaren Bauchmuskeln selbstbewusst in die Kamera. Zu den Aufnahmen schreibt sie: "Ich hab eine viel größere Last als nur die Kilos verloren." Gleichzeitig wundert sie sich über die Reaktionen: "Irgendwie komisch, dass mir damals mit noch über 40 Kilo mehr jeden Tag gesagt wurde, dass ich zu fett sei und endlich abnehmen soll und jetzt, wo ich mein Leben um 180 Grad gedreht habe und gesünder, fitter und sportlicher denn jemals zuvor in meinem Leben bin, immer öfter Nachrichten eintrudeln, dass ich vorher besser aussah."

Für Jolina ging es bei der Veränderung nach eigenen Angaben nie in erster Linie um Optik. "Was diese Leute jedoch nicht verstehen: Es ging mir nicht primär darum, besser auszusehen, sondern gesünder zu leben", stellte sie auf Instagram klar. Sie sei froh, vor mehr als zwei Jahren den ersten Schritt gegangen zu sein. Nun wolle sie ihr Gewicht halten: "Jetzt heißt es, den aktuellen Status zu halten, aber ich habe mir so gute Routinen in den letzten Jahren aufgebaut, dass ich zuversichtlich bin, dass das so klappt, wie ich es mir wünsche. Hier wird nicht nur manifestiert, hier wird auch was dafür getan." Der Startschuss für die Veränderung war übrigens alles andere als romantisch: Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2023 wurde sie bei der Bewerbung um eine Krankenversicherung als adipös eingestuft. Statt Crash-Diät oder Abnehmspritze setzte sie auf neue Gewohnheiten, psychologische Aufarbeitung, bewusste Ernährung, Alkoholverzicht und viel Bewegung.

Dass die Zahl auf der Waage immer weiter purzelt, zeigt ein Blick zurück: Vor rund 14 Wochen sprach Jolina bei einem Event in Hamburg noch von 36 verlorenen Kilogramm – inzwischen sind es mehr als 40. Zu ihrem Alltag gehören täglich zwei bis drei Stunden Sport: Personal Training, Pilates, Tennis, Spinning und Padel stehen dabei regelmäßig auf dem Programm. Auch ihren Speiseplan stellte sie um. Jolina lebt vegan und kocht häufiger selbst, statt unterwegs spontan zu etwas Essbarem zu greifen – dadurch ernährt sie sich nach eigener Einschätzung bewusster. Zusätzlich ließ sie sich im Jahr 2025 ihre Brustimplantate entfernen und unterzog sich einer Brust- und Armstraffung.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen feiert ein Jahr ohne Alkohol