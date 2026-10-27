Neue "Harry Potter"-Serie: Sie spielen James und Lily Potter

Die Besetzung der neuen Harry Potter-Serie nimmt nun weiter Gestalt an: Jasper Talbot und Hannah Chinn schlüpfen in der ersten Staffel in die Rollen von Harrys Eltern James und Lily Potter. Wie HBO jetzt auf Instagram bekannt gab, verstärkt außerdem Harry Gilby als Charlie Weasley das Ensemble. Die Figur ist einer der älteren Brüder von Ron Weasley, Harrys bestem Freund. Damit bekommen gleich zwei bedeutende Zaubererfamilien weitere Gesichter. Alle drei Neuzugänge sollen bereits in der Auftaktstaffel zu sehen sein. Die Neuauflage soll die bekannte Geschichte ausführlicher erzählen als die bisherigen Kinofilme und ist als mehrjährige Serienproduktion angelegt.

Die erste Staffel basiert auf dem Roman "Harry Potter und der Stein der Weisen" und begleitet Harry bei seinen ersten Schritten in einer Welt voller Magie. Mit seiner Aufnahme in Hogwarts beginnt für den jungen Zauberer ein Leben voller Freundschaft und Abenteuer. Doch hinter den Mauern der Zauberschule verbergen sich auch dunkle Geheimnisse, und schon bald muss sich Harry einem mächtigen Gegner stellen. Die Besetzung des zentralen Freundestrios steht bereits fest: Dominic McLaughlin spielt Harry Potter, Arabella Stanton (12) übernimmt die Rolle von Hermine Granger und Alastair Stout ist als Ron Weasley dabei. Auch zahlreiche bekannte Erwachsene aus der Zauberwelt haben ihre Darsteller gefunden. John Lithgow (81) verkörpert Albus Dumbledore, Janet McTeer spielt Minerva McGonagall, Paapa Essiedu übernimmt Severus Snape und Nick Frost (54) schlüpft in die Rolle von Rubeus Hagrid.

Wie die Rückkehr in die magische Welt aussehen wird, konnten Fans bereits im ersten Trailer zur Serie erahnen. Im Mittelpunkt standen dabei Dominic, Arabella und Alastair, die als neues Hogwarts-Trio in die Fußstapfen ihrer berühmten Vorgänger Daniel Radcliffe (37), Emma Watson (36) und Rupert Grint (38) treten. Die ersten Eindrücke kamen bei vielen deutschen Fans gut an, und vor allem die Besetzung von Harry, Hermine und Ron stieß auf positive Resonanz. Bis zum Wiedersehen mit Hogwarts dauert es offenbar auch nicht mehr allzu lange: Die neue Serie startet laut Moviepilot ab dem 25. Dezember 2026 auf HBO Max.

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Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

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Imago Dominic McLaughlin als Harry Potter und Nick Frost als Rubeus Hagrid in der neuen HBO-Serie, 2026

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO-Max-Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London

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