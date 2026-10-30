Geister und Co.: "Harry Potter"-Serie besetzt weitere Rollen

Weitere Bewohner von Hogwarts bekommen Gesichter: Kurz vor dem Start der neuen Harry Potter-Serie hat HBO einige weitere Darsteller für die Zauberschule verkündet. Wie der Sender bekannt gab, schlüpft Leo Bill in die Rolle des Fast Kopflosen Nick. Andrew Brooke wird als Blutiger Baron in Erscheinung treten, Daniel Fearn verkörpert den Fetten Mönch. Laura Smyth übernimmt dagegen den Part der Fetten Dame. Sie bewacht als Porträt den Eingang zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors.

Auch der Sprechende Hut hat seine Stimme gefunden: David Threlfall spricht den magischen Gegenstand, der die neuen Schüler auf die vier unterschiedlichen Hogwarts-Häuser verteilt. Außerdem ist jeder der drei Geister einem eigenen Hogwarts-Haus zugeordnet. Der Fast Kopflose Nick gehört zu Gryffindor, der Blutige Baron zu Slytherin und der Fette Mönch zu Hufflepuff. Die Fette Dame zählt hingegen nicht zu den Gespenstern des Schlosses, denn sie ist eine Figur in einem Gemälde. Die HBO-Produktion wird am 25. Dezember 2026 ihre Premiere feiern und ist ab diesem Tag bei HBO Max abrufbar.

In der ersten Staffel dreht sich alles um Harrys Eintritt in die verborgene Welt der Magie. Nachdem er in Hogwarts aufgenommen wurde, schließt er Freundschaften und erlebt Abenteuer. Innerhalb der Schulmauern kommt er außerdem dunklen Geheimnissen auf die Spur. Die Rolle des jungen Zauberers spielt Dominic McLaughlin. An seiner Seite stehen Arabella Stanton (12) als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley vor der Kamera. Bereits zuvor hatte HBO weitere Namen des Ensembles bekannt gegeben. Dazu gehören unter anderem John Lithgow (81) als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape und Nick Frost (54) als Rubeus Hagrid.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall

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Getty Images Laura Smyth bei der Boots Staydry Comedy-Nacht am 25. Februar 2020 im Londoner Boulevard Theatre

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Getty Images David Threlfall bei der Sondervorführung von "Nightsleeper" am 9. September 2024