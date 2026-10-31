Bobby Norris auf Passfoto nach den Beauty-OPs nicht erkannt

Für Bobby Norris endete sein Türkei-Aufenthalt mit einem unerwarteten Zwischenfall. Am Flughafen in Istanbul zweifelten Grenzbeamte offenbar daran, dass der von ihm vorgelegte Reisepass tatsächlich ihm gehörte. Bobby hatte sich zuvor in der Serene Cosmetic Clinic behandeln lassen und war zu diesem Zeitpunkt noch deutlich angeschwollen. Zudem zeichneten Blutergüsse sein Gesicht. Am Flughafen der türkischen Metropole wollten die Grenzbeamten ihn deshalb zunächst nicht passieren lassen: Sein verändertes Gesicht ließ bei den Kontrolleuren den Verdacht aufkommen, dass der vorgelegte Reisepass gar nicht ihm gehören könnte. Wie der TV-Star später in einem TikTok-Video berichtete, löste erst die Hilfe seiner Mitreisenden die heikle Situation. Mehrere Passagiere erkannten Bobby und versicherten den Kontrolleuren, dass er wirklich der Mann auf dem Passfoto sei. Ganz ohne Folgen blieb die Szene allerdings nicht. Obwohl sein Dokument noch gültig war, musste der Brite seinen Pass wegen seines neuen Aussehens anschließend vorzeitig ersetzen lassen.

In seinem TikTok-Video bezeichnete Bobby die Kontrolle als regelrechten Albtraum. Eine Mitarbeiterin habe beim Anblick seines Passfotos gelacht, dann Kollegen hinzugerufen und schließlich einen Vorgesetzten eingeschaltet. Unterstützung bekam Bobby nach eigener Aussage von zahlreichen Menschen aus seinem Flieger. Diese hätten gegenüber dem Personal wiederholt erklärt: "Nein, das ist Bobby. Das ist Bobby Norris." Rund 200 Passagiere könnten schließlich kaum gemeinsam gelogen haben, um ihm zu helfen, erklärte er weiter. Bobby nahm das kuriose Erlebnis aber auch mit Humor. Er scherzte, dass unter anderem seine Nase und seine Zähne inzwischen anders aussehen würden als auf der alten Aufnahme. Ständig neue Pässe könne er sich aber nicht leisten. Selbst die Gesichtserkennung seines Smartphones komme nicht mehr hinterher – diese müsse er alle drei bis vier Wochen aktualisieren.

Bobby ließ bislang unter anderem Wangen, Augenlider, Nase, Zähne und Kinn behandeln. Die wiederholten Operationen sollen laut ihm vor allem Folgen seines früheren übermäßigen Fillergebrauchs beheben. Anfang 2026 sprach er in der Sendung "This Morning" offen über seine Vorgeschichte: "Ich hatte keine andere Wahl, als ein Facelift machen zu lassen, weil ich mein Gesicht mit Fillern überdehnt hatte. Ich habe Filler wirklich missbraucht und bin zehn Jahre lang alle zwölf Wochen hingegangen." Nach der Entfernung des Materials sei das Facelift nötig geworden. "Mit dem Facelift korrigiere ich quasi meine eigene Dummheit", räumte der Realitystar ein. Gegenüber Mirror warnte er andere davor, es ihm gleichzutun. Er sei zwar kein Arzt und könne deshalb nur begrenzt Ratschläge geben, stellte aber klar: "Übertreibt es nicht so sehr. Ich bin alle drei Monate hingegangen und habe nach mehr, mehr, mehr verlangt. Hört mehr auf den Arzt, als ich es getan habe."

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Imago Bobby Norris, Social-Media-Bekanntheit

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Instagram / bobbycnorris Bobby Norris nach seinem Facelift mit 39 Jahren

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Getty Images Bobby Norris im Januar 2020 in London

Wie bewertet ihr die Reaktion der Grenzbeamten auf Bobbys verändertes Gesicht? Die Zweifel sind verständlich – sie müssen die Identität prüfen. Das klingt insgesamt überzogen – Bobby tat mir da leid. Ergebnis anzeigen