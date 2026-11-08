Steff Jerkel ist sauer: Klinik wirft 250-Euro-Zahnbürste weg

Steff Jerkel (57) ist richtig sauer. Der Realitystar hat seinem Ärger jetzt in einem Video auf Instagram Luft gemacht. Grund dafür ist eine Klinik, in der er vor Kurzem vier Tage lang stationär behandelt worden war. Kaum entlassen, fiel dem Auswanderer auf, dass er seine 250 Euro teure elektrische Zahnbürste im Zimmer vergessen hatte. Steff schildert in seinem Video, dass er direkt am selben Tag Kontakt mit der Klinik aufnahm. Das Personal versicherte ihm zunächst, er könne das Gerät am Folgetag abholen. Da Steff den Weg zurück ins Krankenhaus jedoch erst zwei Tage später schaffte, erlebte er eine böse Überraschung: Die Zahnbürste war bereits weggeworfen worden. Um welche Klinik es sich handelt und weshalb er dort behandelt werden musste, behält der aus "Goodbye Deutschland" und "Das große Promi-Büßen" bekannte TV-Star für sich.

Die Angestellten vor Ort rechtfertigten das Vorgehen damit, dass es unmöglich sei, sämtliche vergessenen Gegenstände zu lagern. Auf Steffs Nachfrage, nach welchen Kriterien entschieden wird, welche Wertsachen im Müll landen, blieb man ihm jedoch eine klare Erklärung schuldig. Mit der Reaktion des Personals gab sich der Auswanderer nicht zufrieden. Stattdessen stellte er dem Personal eine Gegenfrage, die er in seinem Instagram-Video wiedergibt: "Wenn ich eine Uhr für 10.000 Euro da vergesse, ich sag, äh, wird die dann auch in den Müll geschmissen?" Für noch mehr Unmut sorgte bei ihm der Rat der Angestellten, sich doch einfach eine neue Zahnbürste zu kaufen. Eine Frau, die ebenfalls dort wartete, habe sich zudem eingemischt und ihn aufgefordert, sich nicht so anzustellen. Das Personal empfahl dem Gastronomen schließlich, sich schriftlich an die Klinikleitung zu wenden. Das tat er auch. Doch obwohl er inzwischen drei Beschwerde-E-Mails verschickt habe, habe sich das Krankenhaus bislang nicht bei ihm gemeldet.

Weil seine Beschwerden bisher ins Leere laufen, wendet sich Steff jetzt an seine Instagram-Follower. Er möchte von ihnen wissen, ob er mit seiner Reaktion übertreibt. "Stelle ich mich da jetzt an oder bin ich bekloppt? Aber ich meine, die schmeißt man doch nicht einfach in den Müll. Ich meine, eine elektrische Zahnbürste, die stellt man doch irgendwo hin", sagt er in dem Clip. Darin kritisiert der Auswanderer den Umgang mit seinem Eigentum sowie die bislang ausgebliebene Reaktion der Klinikleitung auf seine E-Mails. Bekannt geworden ist Steff, der im Sommer seine Traumhochzeit gefeiert hat, durch die Vox-Doku "Goodbye Deutschland", in der er die Zuschauer an seinem Leben im Ausland teilhaben ließ. Später war er auch in der Realityshow "Das große Promi-Büßen" zu sehen.

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Imago Stephan "Steff" Jerkel bei "THE ULTIMATE HYPE", Oktober 2025

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Krick, Jens / ActionPress Stephan Jerkel beim Promiboxen, September 2020

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