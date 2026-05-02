Katie Price 2.0? Bobby Norris zeigt Ergebnis vom Facelift

Bobby Norris sorgt mit seinem neuesten TV-Auftritt für Aufsehen: In der britischen Morning-Show "This Morning" präsentierte der frühere The Only Way Is Essex-Star jetzt sein verändertes Gesicht – inklusive frischer Facelift-Narben und sichtbarer Schwellungen. Der Realitystar sprach offen über sein Facelift mit 39 Jahren. Für den großen Eingriff reiste er Anfang des Jahres in eine Klinik in der Türkei. Bobby erklärte live in der Sendung, warum er sich trotz seines Alters für OPs entschieden hat und weshalb er die Veränderungen transparent zeigt. Er betonte, dass die Heilung noch laufe und Schwellungen sichtbar seien.

Zu den Eingriffen zählten laut Bobby eine Gesichts- und Halsstraffung sowie eine Unterlidstraffung. Als Grund nannte der ehemalige "The Only Way Is Essex"-Star seine jahrelange Filler-Vergangenheit. "Ich habe Filler wirklich missbraucht, und das über zehn Jahre", gab er zu verstehen und betonte: "Haut lebt von Elastizität, und ich hatte sie überdehnt – wie einen Ballon, den man jahrelang aufpustet und dann plötzlich entleert." Er verteidigte seine Entscheidung als Korrektur früherer Fehler: "Ich hatte keine Option, nachdem ich die Haut so gedehnt hatte."

Ob nach dem Facelift Schluss ist? Eine endgültige Absage an künftige OPs wollte er nicht geben: "Ich kann nicht sagen, dass ich nie wieder etwas machen lasse. Die Realität ist, wahrscheinlich schon", erklärte er in der Show. Auf Instagram nimmt die Trash-TV-Bekanntheit ihre Fans beim Heilungsverlauf mit. In verschiedenen Videos dokumentierte er seine Schwellungen und blauen Flecken und sprach von einer bisher anstrengenden Erholungsphase mit Schmerzen.

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Getty Images Bobby Norris im Oktober 2024

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Instagram / bobbycnorris Bobby Norris nach seinem Facelift mit 39 Jahren

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Instagram / bobbycnorris Bobby Norris, Reality-TV-Bekanntheit