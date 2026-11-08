Cynthia Erivo wird im Snoop-Biopic zu Tupacs Mutter

Cynthia Erivo (39) übernimmt eine neue Rolle in einem großen Musik-Biopic: Die Schauspielerin wird im Film "Snoop" als Afeni Shakur, die Mutter des 1996 verstorbenen Rappers Tupac Shakur (†25), zu sehen sein. Wie The Hollywood Reporter zuerst berichtete, gehört Erivo nun zur Besetzung des Films über Snoop Dogg (55). Die Dreharbeiten laufen bereits in Südkalifornien. Im Mittelpunkt von Erivos Rolle steht auch das schwierige Verhältnis zwischen Afeni und ihrem Sohn. Die frühere Aktivistin der Black Panther Party inspirierte Tupac zu seinem Song "Dear Mama", der es in die Top Ten der US-Charts schaffte. Neben der Britin spielen Jonathan Daviss als Snoop Dogg und Camron Jones als Tupac Shakur. Regie führt Craig Brewer für Universal Pictures.

Inhaltlich erzählt "Snoop" die Lebensgeschichte des Musikers aus Long Beach. In den 1990er-Jahren schaffte es Snoop Dogg an die Spitze der Rapszene und entwickelte sich zu einem ihrer bekanntesten Künstler. Um diesen Aufstieg auch musikalisch nachzuzeichnen, greift der Film auf Songs aus dem umfangreichen Repertoire des Rappers zurück. Die aktuelle Drehbuchfassung stammt von Regisseur Craig Brewer selbst. Die ursprüngliche Version hatte zuvor Joe Robert Cole verfasst. Auch Snoop Dogg ist eng in die Produktion eingebunden und gehört zum Produzententeam. An seiner Seite stehen unter anderem Sara Ramaker, Präsidentin von Death Row Pictures, sowie Brian Grazer und Allan Mandelbaum von Imagine Entertainment. Zum weiteren Cast gehören Myles Bullock, Lauren London, Algee Smith, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth und SwayvoTwain.

Afeni Shakur engagierte sich bereits in jungen Jahren als Aktivistin in der Black Panther Party. Ihr Verhältnis zu ihrem Sohn Tupac galt als schwierig. In seinem Song "Dear Mama" setzte sich der Rapper mit seinen Gefühlen für seine Mutter und ihrer gemeinsamen Geschichte auseinander. Für Cynthia Erivo ist die Zusammenarbeit mit Universal Pictures nicht neu. Mit dem Filmstudio realisierte sie bereits die beiden erfolgreichen Wicked-Filme. Für ihre Darstellung der Elphaba im ersten Teil erhielt sie unter anderem Nominierungen für einen Golden Globe, einen SAG Award, einen BAFTA und einen Oscar. Insgesamt wurde die Schauspielerin bereits dreimal für einen Academy Award nominiert. Einige bedeutende Trophäen stehen allerdings schon bei ihr zu Hause: Als Sängerin und Schauspielerin gewann sie bereits einen Tony, einen Grammy und einen Emmy.

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Imago Cynthia Erivo bei den London Critics' Circle Film Awards 2026

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Getty Images Snoop Dogg moderiert die MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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