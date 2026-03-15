Rekord ohne Trophäe: Glenn Close wartet auf Oscar-Sieg

Glenn Close (78) hat in ihrer langen Karriere in 108 Filmen mitgespielt und wurde dabei sagenhafte acht Mal für den Oscar nominiert, wie moviepilot zusammenfasst. Doch die begehrte Trophäe durfte die heute 78-jährige Schauspielerin bisher kein einziges Mal mit nach Hause nehmen. Damit hält sie einen wenig schmeichelhaften Rekord, denn keine andere Schauspielerin wurde so oft nominiert, ohne jemals zu gewinnen. Ihre erste Oscar-Nominierung erhielt Glenn bereits 1982 für ihr Filmdebüt "Garp und wie er die Welt sah", in dem sie Jenny Fields spielte, die Mutter der Hauptfigur Garp, die von Robin Williams (†63) verkörpert wurde. Damals wurde sie in der Kategorie Beste Nebendarstellerin berücksichtigt, bekam die Auszeichnung aber nicht.

In ihren ersten sechs Schauspieljahren sammelte Glenn gleich fünf Nominierungen, unter anderem für Filme wie "Der große Frust", "Der Unbeugsame", "Eine verhängnisvolle Affäre" und "Gefährliche Liebschaften". Nach einer längeren Pause folgte 2011 eine Nominierung als Beste Hauptdarstellerin für "Albert Nobbs". Ihre bislang letzte Nominierung liegt mittlerweile sechs Jahre zurück und erfolgte 2020 für ihre Nebenrolle in "Hillbilly-Elegie". Zuletzt war die Schauspielerin 2025 in einer Hauptrolle in Rian Johnsons (52) "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" zu sehen, wo ihre Leistung von allen Seiten gelobt wurde.

Glücklicherweise ist der Oscar nicht die einzige Auszeichnung in der Branche. Glenn konnte in ihrer Laufbahn bereits mehrfach den Golden Globe gewinnen, beispielsweise für die Miniserie "Der Löwe im Winter" oder die Anwaltsserie "Damages – Im Netz der Macht". Die wandelbare Schauspielerin ist nach wie vor aktiv im Filmgeschäft und zeigt immer wieder, dass sie sich in verschiedenen Genres wohlfühlt und entfalten kann. Die diesjährige Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März statt und wird in Deutschland auf ProSieben im TV ausgestrahlt sowie bei Joyn und Disney+ gestreamt.

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Getty Images Glenn Close 2025 auf dem Sundance Film Festival in Park City, Utah

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Getty Images Glenn Close, Schauspielerin

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Getty Images Glenn Close in London, 2019