Überraschung: Auch Prinz George schaut EM-Finale in Berlin!

Heute geht es um alles oder nichts: England und Spanien treffen im Olympiastadion aufeinander, um um den diesjährigen EM-Sieg zu kämpfen. Für das Finale ist auch Prinz William (42) nach Berlin gereist, um die Three Lions höchstpersönlich im Stadion anzufeuern – doch er ist nicht allein! Wie aktuelle Bilder zeigen, ist sein ältester Sohn George (10) ebenfalls anwesend, um die englische Nationalelf bestmöglich zu unterstützen.

Auf einem weiteren Schnappschuss ist zu sehen, wie das royale Vater-Sohn-Gespann ganz vorbildlich und höchst konzentriert die englische Nationalhymne zu Beginn des Turniers mitsingt. Dabei fällt auf, dass sich George und William immer ähnlicher sehen! Beide tragen einen eleganten Anzug in Marineblau, dazu ein weißes Hemd und eine gestreifte Krawatte.

Williams Frau Kate (42) und ihre anderen zwei Kids sind hingegen nicht in der deutschen Hauptstadt vor Ort. Die britische Thronfolgerin musste heute bereits andere Verpflichtungen wahrnehmen: Gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte (9) besuchte sie die Wimbledon Championships in London. Dabei wurde ihr eine besondere Ehre zuteil. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs überreichte sie den Siegern die Trophäen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz William in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte bei den Wimbledon Championships 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass George und William sich ähnlich sehen? Ja, und wie! Ich sehe da jetzt nicht so viele Ähnlichkeiten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de