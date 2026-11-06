Prinz William im Pub: Das ist sein Lieblingsgetränk

Wenn Prinz William (44) in einem Pub einkehrt, landet kein klassisches Bier vor ihm auf dem Tresen. Der britische Thronfolger bestellt am liebsten ein Pint Cider, und zwar mit Eis. Statt Lager oder Ale kommt bei ihm also Apfelwein ins Glas. Diese überraschend bodenständige Vorliebe verrät der Prinz von Wales in der neuen Ausgabe des Magazins Country Life. Für das Heft hat der Royal selbst die Rolle des Gastredakteurs übernommen. Das Sonderheft ist rund 300 Seiten stark. Bis die Leser mehr über seine Arbeit und seine persönlichen Interessen erfahren können, müssen sie sich allerdings noch ein wenig gedulden: Das umfangreiche Heft rund um das britische Landleben erscheint Mitte November. Williams ungewöhnliche Getränkewahl dürfte dabei besonders neugierig machen – schließlich setzt er beim gemütlichen Pub-Besuch nicht auf ein frisch gezapftes Bier, sondern auf Apfelwein samt Eiswürfeln.

Für das Projekt nahm sich William reichlich Zeit: Ein halbes Jahr lang tüftelte er gemeinsam mit dem Team von Country Life an der Sonderausgabe rund um das Landleben. Im Oktober empfing er Chefredakteur Mark Hedges und die leitende Redakteurin Paula Minchin auf Schloss Windsor. Dort nahm er Entwürfe, Druckfahnen und das Layout genau unter die Lupe. Dass der Prinz ein Herz für Pubs hat, zeigte er bereits Ende 2025. Damals stattete er dem Lokal "Prince of Peckham" in Südlondon einen Besuch ab, zapfte dort selbst Bier und plauderte mit den Gästen. Gegenüber Pub-Besitzer Clem Ogbonnaya erklärte er laut Country Life: "Ich liebe Pubs. Ich möchte so viel wie möglich tun, um Pubs zu unterstützen, weil ich die Gemeinschaft liebe. Wir müssen unsere Pubs schützen." Zudem bezeichnete er die Lokale als "den Kitt und das Gefüge" einer Gemeinschaft. Entscheidend sei für ihn vor allem das Miteinander: "Es sind die Menschen – das Team – rund um einen Pub, die ihn ausmachen."

Mit dem Landleben ist der Prinz auch abseits seiner Gastredaktion eng verbunden. Seit sein Vater König Charles III. (77) den Thron bestiegen hat, verwaltet William das Herzogtum Cornwall. Dazu gehören rund 128.000 Acren – etwa 518 Quadratkilometer – Land, verteilt auf 19 Grafschaften. Mit Anmer Hall in Norfolk hat der Royal zudem einen privaten Rückzugsort auf dem Land. Mit seiner Arbeit für Country Life tritt William außerdem in die Fußstapfen seiner Familienmitglieder. Vor ihm hatten bereits König Charles III., Königin Camilla (79) und Prinzessin Anne (76) jeweils eine Ausgabe des Magazins gestaltet. Auch Williams Ehefrau Prinzessin Kate (44) hat schon an einer Sonderausgabe mitgewirkt. Als Camilla im Jahr 2022 anlässlich ihres 75. Geburtstags ein Sonderheft gestaltete, stand Kate allerdings nicht hinter dem Schreibtisch, sondern hinter der Kamera: Sie fotografierte damals das Motiv für das Cover. Nun setzt William die royale Zusammenarbeit mit dem Magazin fort und verbindet sie mit persönlichen Einblicken in sein Leben.

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Getty Images Prinz William im Mai 2023

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Getty Images Prinz William zapft ein Bier im The Prince of Peckham Pub in London

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