Vor 22 Jahren verlobten sich König Felipe und seine Letizia

Vor ganz genau 23 Jahren feierte das spanische Königshaus einen ganz besonderen Moment: König Felipe (58) und Königin Letizia (54) zeigten sich damals das allererste Mal als verlobtes Paar. Am 6. November 2003 stellten sich der spanische Thronfolger und die damalige TVE-Journalistin nach der traditionellen Heiratsanfrage im Pardo-Palast bei Madrid den Fragen der Presse. Vor Hunderten Journalisten und Fotografen sprach Letizia offen über ihren bevorstehenden Wechsel ins Königshaus. Sie wollte es ganz langsam und in Ruhe angehen – immerhin musste sie erst lernen, welche Pflichten und welche Verantwortung damit verbunden sind. Als Felipe ihr ins Wort fallen wollte, drehte sich die Journalistin lächelnd zu ihm um und stellte selbstbewusst klar: "Lass mich ausreden!" Bei den anwesenden Medienvertretern sorgte die spontane Szene für Gelächter.

Um sich den Fotografen selbstsicher stellen zu können, warf sich Letizia in einen blütenweißen Hosenanzug von Giorgio Armani. Felipe erschien in einem dunklen Anzug, den er mit einer gemusterten Krawatte kombinierte. Hand in Hand spazierten die beiden durch die Gärten und posierten für offizielle Paar- und Familienfotos. Dabei zeigte die künftige Prinzessin auch ihren Verlobungsring aus Weißgold und Diamanten. Außerdem schenkte Felipe ihr eine historische Ausgabe des Romans "El doncel de don Enrique el Doliente" sowie ein Collier aus Perlen und Saphiren, ein Schmuckstück aus Familienbesitz. Schon zuvor hatte Felipe der Öffentlichkeit seine Gefühle für Letizia gestanden. "Letizia ist ohne jeden Zweifel die Frau, mit der ich mein Leben teilen und eine Familie gründen möchte. Ich bin sehr verliebt in Letizia!", erzählte er bei einem Pressetermin zwei Tage vorher.

Die eigentliche Verlobung hatte das Königshaus bereits am 1. November bekannt gegeben. Die bürgerliche Letizia arbeitete als Nachrichtensprecherin beim Sender TVE und war zuvor schon einmal verheiratet gewesen. Kennengelernt hatte sich das Paar etwa ein Jahr zuvor bei einem Abendessen im Haus eines gemeinsamen Bekannten. Letizia und Felipe hatten ihre Beziehung bis dahin aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Der 6. November bedeutete also eine Veränderung für das Königshaus und auch für Letizia selbst: Sie beendete ihre Karriere als Nachrichtensprecherin noch an diesem Tag. Im Mai des nächsten Jahres traten die beiden vor den Traualtar.

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Getty Images Kronprinz Felipe von Spanien und Letizia Ortiz posieren bei ihrer offiziellen Verlobung am 6. November 2003 im El-Pardo-Palast

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Getty Images Kronprinz Felipe von Spanien und Letizia Ortiz bei ihrer offiziellen Verlobungsfeier am 6. November 2003 im Palast El Pardo in Madrid

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