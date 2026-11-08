Jude Bellingham in Unterwäsche bringt das Netz zum Schwärmen

Jude Bellingham (23) löst mit einem ziemlich freizügigen Werbeauftritt Schnappatmung aus. Der englische Fußballstar von Real Madrid ist das neue Gesicht einer Unterwäschekampagne von Calvin Klein (83). Auf den Fotos und Videos, die unter anderem auf Instagram die Runde machen, zeigt sich der Mittelfeldspieler in den ikonischen Unterhosen der Modemarke. Er nimmt seine bekannte Jubelpose ein, die Fans sonst aus dem Stadion kennen – das gefällt ihnen: Für die Aufnahmen gibt es bereits Millionen Likes und Tausende Kommentare.

In den Kommentarspalten zeigen sich viele Nutzer begeistert. "Ich liebe euch, Calvin Klein. Ihr enttäuscht mit euren Werbungen nie", schwärmt ein Fan zum Beispiel. Ein weiterer freut sich: "Was für eine verrückte Pose er da macht." Außerdem kommentiert ein Nutzer: "Bruder bewegt sich wie Sydney Sweeney." Zwar gibt es überwiegend Lob, doch auch vereinzelt kritische Stimmen. Manche Fans würden sich wünschen, dass sich der Engländer stärker auf seine Leistungen für Real Madrid konzentriert. Ein Nutzer auf X stichelte: "Das muss unglaublich viel Geld sein, um so eine Werbung zu machen."

Abseits des Werberummels hatte es vor rund drei Monaten allerdings bedrückende Schlagzeilen aus Judes privatem Umfeld gegeben. Das Blatt The Mail on Sunday hatte über einen Polizeieinsatz um seine Freundin Ashlyn Castro berichtet. Die Influencerin hatte im Juli 2026 in Henderson nahe Las Vegas die Polizei gerufen. Sie war nach eigenen Angaben dorthin gereist, um ihrer obdachlosen Mutter Tina zu helfen und ihr eine Unterkunft zu organisieren. Doch nach einer Verwechslung bei der Hotelbuchung war die Situation offenbar eskaliert. Auf Bodycamaufnahmen schilderte Ashlyn unter Tränen: "Sie zog mich an den Haaren nach unten und fing an, mir ins Gesicht zu schlagen."

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Instagram / judebellingham Jude Bellingham im Hawaii-Urlaub im Juli 2026

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Getty Images Jude Bellingham, Juli 2025

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