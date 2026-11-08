Gisele Oppermanns Neuer stand ihr während Knast zur Seite

Gisele Oppermann (39) hatte in einer der schwersten Nächte ihres Lebens einen treuen Begleiter an ihrer Seite: Am Abend des 2. November wurde die Realitydarstellerin in ihrem Zuhause im brasilianischen Küstenort Jericoacoara festgenommen. Ihr neuer Freund Leandro versuchte dabei verzweifelt, ihr beizustehen, wie Gisele jetzt gegenüber Bild erzählte. Der 29-Jährige tat noch vor der Festnahme sein Bestes, die Beamten aufzuhalten, ehe andere Polizisten ihn zurückhielten und von Gisele trennten. Im Anschluss fuhr er dem Polizeiauto auf seinem Motorrad hinterher, ließ ihr über die Beamten Sprudelwasser, Cashewnüsse, einen Schokoriegel und Kekse zukommen. "Er hat drei Stunden vor der Wache auf mich gewartet, um mich eine Minute zu sehen, wie ich mit Handschellen ins Auto gebracht wurde", berichtet Gisele und schwärmt, dass er ihr am nächsten Morgen sogar Frühstück vorbeibrachte.

Nach der Anhörung am 3. November in Sobral kam Gisele unter Auflagen frei. Ihren Angaben zufolge wird gegen sie ermittelt, weil sie vier Holzbretter im Wert von rund 30 Euro gestohlen haben soll, was sie entschieden zurückweist und als Streit mit einem Nachbarn einordnet. Besonders bitter: Ihre zwölfjährige Tochter Leni musste die Festnahme live miterleben. Die Bedingungen in der Haft beschrieb Gisele als erschreckend, da sie auf dem harten Boden schlafen musste und als Toilette lediglich ein Loch im Boden diente. Die durch den Vorfall bisher verursachten Anwaltskosten belaufen sich nach eigenen Angaben bereits auf rund 3.000 Euro. "Ganz ehrlich: Obwohl ich die Bretter nicht genommen habe, hätte ich lieber die 30 Euro bezahlt, als eine Nacht in der Zelle verbringen zu müssen und jetzt diese Anwaltskosten zu haben", so das Fazit des Models.

Gisele und Leandro kannten sich bereits länger vom Strand in Jericoacoara, wo er Churrasco- und andere Grillspieße verkaufte, ehe sie sich vor etwa sechs Monaten näherkamen. Auf dem Heimweg nach einer Verabredung legten sie einen Zwischenstopp auf einer Düne ein, betrachteten dort die Sterne und unterhielten sich lange, woraufhin sie sich verliebten und Leandro zwei Tage später bei ihr einzog. Im Interview schwärmte die Realitydarstellerin von ihrem gemeinsamen Alltag und erklärte: "Ich bin verrückt nach ihm. Er macht mich glücklich, einfach weil wir die kleinen Dinge zusammen genießen: morgens einen Spaziergang am Meer, abends den Sonnenuntergang. Unsere Energien matchen. Wir lachen viel zusammen."

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giseleoppermann Giselle Oppermann und ihr Partner Leandro im November 2026 in Jericoacoara, Brasilien

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IMAGO / Horst Galuschka Gisele Oppermann, September 2023

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