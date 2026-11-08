Anya Taylor-Joy begeistert im futuristischen XXL-Brautlook

Anya Taylor-Joy (30) hat bei der 15. LACMA Art+Film Gala am Samstagabend im Los Angeles County Museum of Art mit einer besonders dramatischen Silhouette alle Blicke auf sich gezogen. Für ihren spektakulären Auftritt wählte die Schauspielerin eine außergewöhnliche silberne Vintagerobe von Pierre Cardin mit bodenlangem Schnitt und üppigen Volants. Das kunstvoll ausladende Ensemble erinnerte stark an ein Brautkleid aus der Zukunft und beeindruckte besonders durch gewaltige Rüschen, die sich beinahe skulpturartig von den Schultern bis zum Boden schlängelten. Beim Schmuck griff die Blondine zum funkelnden Diamantcollier, während die Haare stramm zu einer Hochsteckfrisur im Sleeklook gebunden waren. Durch diesen Kniff kamen sowohl das kostbare Geschmeide als auch die pompösen Rüschen an Hals und Schultern erst so richtig zur Geltung.

Mit ihrer Vorliebe für edles Silber stand Anya an diesem Abend laut Vogue keineswegs allein da: Paris Hilton (45) begeisterte in einem eng anliegenden Glitzerkleid samt tiefgezogenem Herzausschnitt, während Iris Law (26) ein Experiment aus beinahe komplett durchsichtigem Metallic-Mesh wagte. Candice Swanepoel (38) entschied sich ebenfalls für eine silberne Robe, die denkbar freizügig geriet: Neben einem tiefen Dekolleté glänzte das Stück mit Perlenfransen. Andere Besucher der Gala bewiesen lieber Mut zur Farbe, etwa Brittany Snow (40) in knalligem Pink oder Salma Hayek (60) im feurigen Rot. Klassisch in Schwarz flanierten derweil Julia Garner (32), Monica Lewinsky (53), Sofia Vergara (54) und Rosie Huntington-Whiteley (39) durchs Bild. Obwohl die Sause offiziell von Gucci gesponsert wurde, hielten sich längst nicht alle Stars an die Hausmarke und führten stattdessen munter die Entwürfe konkurrierender Designer aus.

Anya ist als Schauspielerin und Model bekannt. Einem großen Publikum wurde sie unter anderem durch ihre Hauptrolle in der Serie Das Damengambit bekannt. Die LACMA Art+Film Gala, bei der sie jetzt einen so auffälligen Auftritt hinlegte, bringt regelmäßig Persönlichkeiten aus Kunst, Film, Mode und Unterhaltung zusammen, um das Ziel des Museums zu fördern, die Filmkunst stärker im eigenen Programm zu verankern. Als Co-Vorsitzende fungierten Hollywoodgröße Leonardo DiCaprio (51) und Museumstreuhänderin Eva Chow, während Regisseur Denis Villeneuve (59) und Künstlerin Vija Celmins als offizielle Ehrengäste geehrt wurden. Für das musikalische Programm zeichnete Rosé als Mitglied der K-Pop-Girlgroup Blackpink verantwortlich.

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Getty Images Anya Taylor-Joy besucht die Lacma Art+Film Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Anya Taylor-Joy und Denis Villeneuve bei der Lacma Art+Film Gala 2026 in Los Angeles

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