Hilary Duff enthüllt ihre "wildeste Nacht" voller Rache

Hilary Duff (39) hat eine überraschend freche Seite von sich gezeigt. Im Billboard-Format "Take Me Out" sprach die Sängerin über die "wildeste" Nacht, die sie je mit Freunden erlebt hat, und erzählte dabei eine Anekdote aus ihrer späten Teenagerzeit. Gemeinsam mit ihren Freundinnen nahm sie damals Rache an einem Jungen, der eine aus ihrer Clique mies behandelt hatte. Nach ein paar Drinks fuhr die Gruppe zu seinem Haus und hinterließ eine ziemlich eklige Überraschung: billige Dosenwürstchen und Thunfisch in seinem Vorgarten. "Ich dachte mir: wild. Meine wildeste Nacht ist irgendwie böse und lange her, noch bevor ich Kinder hatte. Dieser Typ behandelte meine Freundin richtig mies, und wir hatten schon ordentlich getrunken. Wir waren wild drauf, kauften die billigsten, ekligsten Dosenwürstchen und Thunfisch und tobten uns damit auf seinem Vorgarten aus", erinnerte sich die Schauspielerin. Heute gibt Hilary selbst zu, dass die Aktion ziemlich gemein war.

Mit der Geschichte antwortete die Lizzie McGuire-Darstellerin auf die Frage nach ihrer wildesten Erinnerung mit Freunden. Der Streich war offenbar als Zeichen der Solidarität mit der verletzten Freundin gedacht. Die Mädels stellten den Jungen nicht direkt zur Rede. Stattdessen sorgten sie mit stark riechenden Lebensmitteln für ein ordentliches Chaos auf seinem Grundstück. Lange zu überlegen brauchte Hilary für ihre Antwort offenbar nicht. Sie betonte aber, dass die Nacht schon sehr lange her ist und damit aus einer Zeit stammt, in der sie noch keine Mutter war. Viele Einzelheiten behielt die Sängerin jedoch für sich. Weder die Identität des Jungen noch den Namen der Freundin, die unter seinem Verhalten gelitten hatte, wollte sie preisgeben. Auch darüber, wie der Hausbewohner auf die nächtliche Racheaktion und den verwüsteten Vorgarten reagierte, schwieg Hilary. Ob er jemals herausfand, wer für die Aktion verantwortlich war, bleibt daher unklar.

Ihr heutiges Leben hat mit dieser Teenagernacht nicht mehr viel zu tun. Hilary ist inzwischen vierfache Mutter und mit dem Musiker Matt Koma verheiratet. Ihr Ehemann ist auch bei ihrem Comeback als Sängerin wichtig für sie: Die Sicherheit und das Glück zu Hause haben ihr nach eigener Aussage geholfen, ihre Angst vor einem Scheitern in der Öffentlichkeit zu überwinden. Im Gespräch mit dem Magazin Paper schwärmte sie von seiner Unterstützung: "Er glaubt mehr an mich als ich selbst, und er kann Dinge erkennen, für die ich blinde Flecken habe." Hilary betonte außerdem, dass sie sich mit jeder ihrer Ideen an Matt wenden könne. Da er bereits mit 14 Jahren in die Musikbranche eingestiegen sei, verfüge er über viel Erfahrung und Fachwissen. Für die Sängerin sei er deshalb nicht nur ein Partner, sondern zugleich ein wichtiger Ansprechpartner und Berater.

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Getty Images Hilary Duff im März 2023

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff auf der Bühne

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