Dakota Johnson und MGK heizen Liebesgerüchte weiter an

Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36), bürgerlich Colson Baker, sorgen nach einem gemeinsamen Abend erneut für Romanzengerüchte. Die Schauspielerin und der Musiker besuchten vor wenigen Tagen die prominent besetzte Party des Modelabels Khaite im Restaurant Dan Tana's in West Hollywood. Zwar verließen sie die Veranstaltung mit wenigen Minuten Abstand und zunächst getrennt voneinander. Anschließend stiegen die beiden jedoch in dasselbe Auto und fuhren gemeinsam davon. Wie auf Fotos zu sehen ist, saß MGK am Steuer und versuchte, Dakota mit einem roten Bandana vor den Fotografen abzuschirmen. Bei der Abfahrt übernahm sie den Sichtschutz selbst. Auch modisch fielen die beiden auf: Dakota kombinierte einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem kurzen Spitzenrock und kniehohen Stiefeln, der Rapper trug eine grüne Satinjacke und verdeckte einen Teil seines Gesichts mit dem Bandana.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam unterwegs waren. Dakota und MGK haben sich schon mehrfach getroffen. Eine Beziehung haben sie bislang aber weder offiziell bestätigt noch näher kommentiert. Ein Insider verriet dem Magazin People, wie sie sich kennengelernt haben sollen: Demnach begegneten sie sich im Sommer auf der Hochzeit ihrer gemeinsamen Freundin Taylor Swift (36) und verstanden sich auf Anhieb. Vor allem ihr Humor soll sie verbinden. Laut der Quelle haben die beiden einen gemeinsamen "trockenen und schwarzen Sinn für Humor" und würden "einander zum Lachen bringen". Auch dazu, wie es aktuell zwischen ihnen aussieht, äußerte sich der Insider: "Sie mögen sich beide wirklich sehr und sehen sich immer häufiger. Sie haben ihrer Beziehung noch kein Label gegeben, kommen sich aber mit jedem Treffen näher." Dakota und MGK selbst haben sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.

Erst vor Kurzem wurden die beiden bei einem ungezwungenen Treffen in West Hollywood fotografiert. Statt in einem schicken Restaurant saßen sie ganz einfach mit ihren koffeinhaltigen Getränken nebeneinander auf dem Gehweg. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Dakota ihrem Begleiter aufmerksam zugewandt ist. Beide trugen lässige Alltagsoutfits. Ob es sich tatsächlich um ein Date handelte, ließen die zwei aber offen. Dakota war fast acht Jahre lang mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) zusammen. Laut Daily Mail ging die Verlobung im Juni 2025 in die Brüche. MGK führte zuvor eine wechselhafte Beziehung mit Megan Fox (40), mit der er die 19 Monate alte Tochter Saga hat. Aus einer früheren Beziehung mit Emma Cannon stammt außerdem seine 17-jährige Tochter Casie.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Dakota Johnson und Machine Gun Kelly

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Getty Images Taylor Swift und Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards, September 2026

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