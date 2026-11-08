Panne bei "Wer weiß denn sowas?" verletzte Michael Kessler

Bei einer XXL-Ausgabe der ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas? kam es 2016 zu einer gefährlichen Panne. Wie Kino.de nun berichtet, wollte Moderator Kai Pflaume (59) eine Quizfrage anschaulich erklären und führte dafür ein Experiment mit brennendem Schaum vor. Michael Kessler (59) sollte den Schaum in seinen Händen halten, während Kai ihn entzündete. Schon vor dem Versuch deutete der Comedian seine Bedenken scherzhaft an: "Ich habe Angst!" Kurz darauf wurde aus dem Spaß jedoch Ernst: Die Flammen breiteten sich plötzlich deutlich stärker aus als erwartet. Michael schreckte zurück und zog sich eine leichte Brandverletzung am rechten Unterarm zu.

Ausgangspunkt der Vorführung war eine Frage dazu, wie sich ein Feuerball in der Hand erzeugen lässt. Teamkapitän Bernhard Hoëcker (56) glaubte, die richtige Antwort zu kennen, und erzählte, den entsprechenden Versuch bereits selbst ausprobiert zu haben. Daraufhin entschied Kai, das Experiment direkt im Studio zu zeigen. Michael hielt seine Hände laut Kino.de allerdings zu nah über den feuerfesten Behälter mit der Lösung. Dadurch fing nicht nur der Schaum in seinen Händen Feuer, sondern die gesamte Flüssigkeit geriet in Brand. Nach der Panne wagten Bernhard und Kai einen weiteren Versuch und demonstrierten den gewünschten Effekt diesmal ohne Zwischenfall.

Trotz der Verletzung nahm Michael Kessler die gefährliche Situation anschließend gelassen. Gegenüber der Berliner Zeitung machte er aus dem Vorfall sogar einen Scherz: "Quizzen mit Kai Pflaume ist brandgefährlich." Auch der NDR äußerte sich nach dem Unfall zu der missglückten Vorführung. Der Sender betonte laut Kino.de, dass sämtliche Experimente für die beliebte Live-Show im Vorfeld geprüft und getestet würden. Auch Kai Pflaume sei gut vorbereitet gewesen: Der Moderator habe den Versuch vor der Aufzeichnung mehrfach geprobt. Zusätzlich seien Feuerwehrleute zur Absicherung im Studio anwesend gewesen, um im Ernstfall direkt eingreifen zu können.

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Getty Images Michael Kessler, Komiker

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© ARD/MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

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