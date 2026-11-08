Ganz romantisch: Wie Helen Mirrens Mann ihr Leben bereichert

Helen Mirren (81) zeigt, dass Romantik kein Verfallsdatum hat. Die Schauspielerin ist seit fast 30 Jahren mit dem Regisseur Taylor Hackford verheiratet. Wenn sie über ihren Mann spricht, gerät sie noch immer richtig ins Schwärmen. Im aktuellen Interview mit Bunte erzählt die Oscar-Preisträgerin, welche besondere Rolle Taylor in ihrem Alltag spielt und wie sehr er zu ihrem persönlichen Glück beiträgt. Ihre Liebeserklärung ist dabei so schlicht wie gefühlvoll: "Mein Mann bringt Liebe in mein Leben." Beide sind inzwischen 81 Jahre alt. Ans Aufhören denkt die Oscarpreisträgerin aber noch lange nicht. Sie macht deutlich, dass sie weiterhin voller Tatendrang ist und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei nicht aufgeben möchte. Taylor ist für sie dabei ein wichtiger Teil ihres Lebensglücks. Er steht an ihrer Seite, während sie weiterhin vor der Kamera steht und neue Projekte angeht. Für Helen ist ihr Ehemann damit weit mehr als nur ein Partner – er ist ein fester Anker in ihrem Leben.

Doch was macht ihre Ehe so beständig? Für Helen ist die Antwort klar: Verlässlichkeit. "Taylor war immer unglaublich loyal", betonte sie im Gespräch mit Bunte. Auf diesem Fundament baut die Beziehung der beiden seit Jahrzehnten auf. Dabei fanden Helen und Taylor erst vergleichsweise spät zueinander – beide waren um die 40, als sie sich kennenlernten. Für die Schauspielerin ist genau das rückblickend ein großer Vorteil gewesen. "Da hatten wir beide schon einige Beziehungen hinter uns und wussten, was wir wollten. Und ich war auch offen, ihn zu heiraten", erklärte sie. Die Erfahrungen aus früheren Partnerschaften haben dem Paar demnach geholfen. Mit klaren Vorstellungen gingen sie zunächst in ihre Beziehung und später auch in ihre Ehe. Statt sich lange auszuprobieren, wussten die beiden also schon früh, worauf es ihnen ankommt. Für die Schauspielerin war es also eher eine Frage der Lebenserfahrung als des richtigen Zeitpunkts.

Neben ihrem privaten Glück kann Helen auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurückblicken. Seit rund sechs Jahrzehnten steht sie für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera sowie auf der Theaterbühne vor Publikum. Am 8. Januar 2026 wurde die Britin bei den Golden Globes mit dem Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk geehrt. Diese Auszeichnung ergänzt eine lange Liste bedeutender Preise: Im Laufe ihrer Karriere gewann Helen unter anderem einen Oscar, mehrere Emmys und SAG Awards sowie einen Tony Award. Bei der Verleihung stellte Helen jedoch nicht nur ihre eigene Laufbahn in den Mittelpunkt. Sie nutzte den Moment auch, um langjährige Wegbegleiter zu würdigen, die sie auf ihrem Weg unterstützt hatten. Beständige Beziehungen spielen für die Schauspielerin also nicht nur in ihrer Ehe eine Rolle, sondern auch in ihrem Berufsleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren und ihr Ehemann Taylor Hackford bei den American Cinematheque Awards in Beverly Hills am 15. Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren bei der New Yorker Premiere von "A Talent For Murder", Oktober 2026

Anzeige Anzeige