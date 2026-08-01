Jude Bellingham postet verliebtes Foto mit Freundin Ashlyn

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gönnt sich Jude Bellingham (23) eine wohlverdiente Auszeit – und die verbringt der Fußballstar mit seiner Freundin Ashlyn Castro auf Hawaii. Der Real-Madrid-Spieler teilt jetzt einen seltenen gemeinsamen Moment mit der amerikanischen Influencerin auf Instagram. Ashlyn ist darauf zu sehen, wie sie ihm zärtlich das Gesicht streichelt, während die beiden entspannt am Strand liegen – ein verliebter Schnappschuss, den Jude-Fans so von dem 23-Jährigen kaum kennen.

Neben dem romantischen Strandmoment hält Jude seinen Urlaub auch mit anderen Bildern fest. Der Kicker wanderte über die Kualoa Ranch, ein Naturreservat auf Hawaii, und zeigte sich dabei in einem schwarzen Tanktop, einem roten Schal und einer Tweedmütze. Am Strand postete er Selfies mit einem blauen Fischerhut und weißer Sonnenbrille, außerdem Fotos beim Kartenspielen und Snacken. Ashlyn, 28, ließ derweil auf ihrem eigenen Instagram-Account Bilder in Bikinis vor Palmenkulisse folgen.

Dass Jude sich eine Pause richtig verdient hat, steht außer Frage: Bei der WM erzielte er sieben Tore für England und führte das Team bis ins Halbfinale. Erst dort war gegen Argentinien Schluss – England verlor 1:2. Die Partie sorgte auch abseits des Platzes für Schlagzeilen, denn nach dem Abpfiff geriet Jude in eine Auseinandersetzung mit argentinischen Spielern. Laut von der FIFA veröffentlichtem Material der Schiedsrichterkamera soll er sich nach dem Spiel mit den Worten an den Schiedsrichter gewandt haben: "Einige schockierende Entscheidungen dabei, aber alles Gute."

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Instagram / judebellingham Jude Bellingham im Hawaii-Urlaub mit seiner Freundin Ashlyn

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Instagram / ashlyncastro Ashlyn Castro im Oktober 2024

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Instagram / judebellingham Jude Bellingham im Hawaii-Urlaub im Juli 2026