Katy Perry könnte Übergriff von Russell Brand gesehen haben

Neu veröffentlichte Prozessunterlagen bringen Katy Perry (42) mit einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff ihres Ex-Mannes Russell Brand (51) aus dem Jahr 2009 in Verbindung. Wie The Telegraph berichtet, könnte sich die Sängerin damals mit im Raum befunden haben, als Mitglieder von Russells Produktionsteam eine Mitarbeiterin von Channel 4 baten, den Moderator während der Aufnahme zu massieren. Kurz darauf soll Russell seinen Kopf in den Schoß der Frau gelegt und sein Gesicht in Richtung ihres Intimbereichs gedreht haben. Ob Katy diese Szene tatsächlich beobachtete, ist jedoch keineswegs bestätigt. Laut dem Bericht wurde sie von Ermittlern der Metropolitan Police nicht zu dem Vorfall befragt. Auch die britische Staatsanwaltschaft CPS bestätigte, dass die Musikerin im Zuge der Ermittlungen keine Zeugenaussage abgeben musste. Damit bleibt völlig offen, ob Katy überhaupt anwesend war und etwas von dem mutmaßlichen Geschehen mitbekam.

Ursprünglich wollte die Staatsanwaltschaft Katy in ihrem Eröffnungsplädoyer erwähnen, doch nach Einwänden von Russells Verteidigung wurde ihr Name noch vor Prozessbeginn gestrichen. Verteidiger Ian Winter KC erklärte in den juristischen Vorberatungen: "[Das mutmaßliche Opfer] sagt, dass andere Personen im Raum waren und es beobachteten, möglicherweise auch die spätere Ehefrau des Angeklagten, Frau Katy Perry." Der leitende Staatsanwalt David Roberts verteidigte gegenüber der Zeitung die Ermittlungen und betonte, man sei allen relevanten Ansatzpunkten nachgegangen. Russell wurde am 5. November 2026 nach einem vierwöchigen Prozess am Southwark Crown Court wegen der Vergewaltigung eines Fans sowie sexueller Übergriffe auf drei Frauen schuldig gesprochen. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Übergriffs sprach das Gericht ihn hingegen frei.

Katy und Russell lernten sich am Set des Films "Männertrip" kennen und kamen sich nach einem Wiedersehen bei den MTV Video Music Awards 2009 näher, ehe sie 2010 bei einer traditionellen hinduistischen Zeremonie im indischen Rajasthan nahe einem Tigerreservat heirateten. 2012 wurde das Promipaar wieder geschieden. In seiner Aussage vor Gericht sprach Russell ebenfalls über diese Zeit und bezeichnete die kurze Ehe als einen "grundlegenden Wandel" in seinem Leben sowie als Phase "atemberaubenden Ruhms". Andere persönliche Einzelheiten durften den Geschworenen nach vorprozessualen Absprachen nicht präsentiert werden. Dazu zählten Russells frühere Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie seine älteren religiösen Interessen. Diese privaten Hintergründe blieben ebenso wie der zunächst geplante Verweis auf Katy außerhalb des Eröffnungsplädoyers der Anklage.

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Getty Images Katy Perry, Sängerin, und Russel Brand, Comedian

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Ian Gavan / Getty Images Sängerin Katy Perry und Russel Brand auf dem roten Teppich

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