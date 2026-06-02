Meryl Streep tanzte bei Emily Blunts Hochzeit zu ABBA-Hits

Es war ein Moment, über den die Hochzeitsgäste noch lange geredet haben dürften: Bei der Hochzeit von Emily Blunt (43) und John Krasinski (46) am Comer See in Italien im Jahr 2010 war unter den geladenen Gästen niemand Geringeres als Meryl Streep (76). Wie Emily jetzt in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" verriet, ließ sich die Hollywood-Legende bei dem festlichen Anlass sogar auf der Tanzfläche blicken – und das ausgerechnet zu einem ABBA-Song. Die Schauspielerin berichtete, dass die Gäste regelrecht "ausgeflippt" seien, als sie Meryl bei der Feier erblickten.

Die besondere Szene spielte sich laut Emily am zweiten Tag der Hochzeitsfeierlichkeiten auf einem Bootsausflug mit rund 60 Personen auf dem Comer See ab. Ein DJ spielte die Songs dort halb auf Italienisch und halb auf Englisch – auf eher eigenwillige Weise, wie die Schauspielerin lachend schilderte. Als dann der ABBA-Hit "Mamma Mia" ertönte, ließen sich weder Emilys Mutter Joanna noch Johns Mutter Mary Claire die Gelegenheit entgehen: Sie bewegten sich zielstrebig tanzend auf Meryl zu – eine Anspielung auf ihre Rolle als Donna Sheridan im Film Mamma Mia!. Und Meryl spielte mit. "Ich fragte sie: 'Was hast du gefühlt, als sie auf dich zukamen?' Sie sagte: 'Ich wollte mich in den See stürzen'", zitierte Emily ihre Kollegin mit einem Schmunzeln. Am Ende aber tanzte Meryl tatsächlich mit den beiden Müttern – und der Moment wurde sogar fotografisch festgehalten.

Emily und Meryl kennen sich durch ihre gemeinsame Arbeit am Set von "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006, wo Meryl die furchteinflößende Chefredakteurin Miranda Priestly spielte. Jetzt, fast 20 Jahre später, standen die beiden erneut gemeinsam vor der Kamera: Der Teufel trägt Prada 2 kam erst kürzlich in die Kinos. Dass Meryl damals übrigens nicht nur mit Emily, sondern auch mit ihrem Mann John beruflich verbunden war – auch er hatte zuvor schon mit der Schauspielerin zusammengearbeitet – erklärt wohl, warum sie als geladener Gast an dem besonderen Tag dabei war.

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Getty Images Meryl Streep, Schauspielerin

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Lucille Lortel Awards 2026 im NYU Skirball Center in New York City

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Rex Features / ActionPress Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"