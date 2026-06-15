Band trauert: ABBAs Managerin Görel Hanser ist verstorben

Die Musikwelt trauert um Görel Hanser: Die Langzeit-Managerin und enge Vertraute der schwedischen Kultband ABBA ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Band gab die traurige Nachricht in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt, das von allen vier Mitgliedern unterzeichnet wurde – Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus (81), Benny Andersson (79) und Frida Lyngstad. Görel begleitete die Band jahrelang durch ihren weltweiten Aufstieg, organisierte Tourneen und Presseauftritte und war bei unzähligen Reisen und Events an ihrer Seite. Nicht umsonst galt sie als das inoffizielle "fünfte Mitglied" der Gruppe.

In ihrem Statement schrieben die vier: "Mit tiefstem Schmerz geben wir das Ableben von Görel Hanser bekannt. Wir haben unsere geliebte Freundin und engste Vertraute verloren. Der Verlust ist unermesslich. Wir bitten darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer zu respektieren." Görel hatte ihre Karriere in der Musikbranche bei Stig Andersons Verlagsunternehmen Sweden Music und dessen Plattenlabel Polar Music begonnen. Von dort aus kümmerte sie sich um die Verbindungen der Band zu verschiedenen Plattenlabels, verwaltete den Kontakt zu Medien und begleitete ABBA auf Reisen durch die ganze Welt. Auch nach dem Auseinanderbrechen der Band Ende 1982 blieb sie dem ABBA-Kosmos treu, gründete Ende der 1980er-Jahre ihr eigenes Unternehmen Music & Artist Service Görel Hanser und betreute unter anderem Bennys musikalische Projekte sowie alle ABBA-bezogenen Geschäfte.

Görels besondere Verbindung zu ABBA zeigte sich auch in einer ganz persönlichen Geste: Zu ihrem 30. Geburtstag nahm die Band 1979 den Song "Sång Till Görel" eigens für sie auf – als Geschenk und Hommage an ihre unverzichtbare Rolle. Das Lied wurde nie im Radio gespielt, nur eine Handvoll Kopien existiert, weshalb es heute zu den begehrtesten Sammlerstücken aus dem gesamten ABBA-Katalog zählt. Auch mit den Fans der Band pflegte Görel bis zuletzt eine herzliche Verbindung. Im Jahr 2006 gab sie dem internationalen ABBA-Fanclub ein ausführliches Interview, in dem sie offen über ihre Arbeit und die anhaltende Bedeutung der Band in ihrem Alltag sprach.

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Getty Images Die schwedische Band ABBA in London, 1976

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Imago Görel Hanser in Stockholm, 19. Dezember 2008

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