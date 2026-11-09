In Memoiren enthüllt: Russell Brand quälte seine Hündin

Russell Brand (51) steht seit Monaten wegen seines Strafprozesses in den Schlagzeilen. Nachdem der Schauspieler wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung verurteilt wurde, sorgt nun auch sein Verhalten gegenüber dem früheren Familienhund für Aufmerksamkeit. Dieses schilderte er bereits 2007 in seiner Autobiografie "My Booky Wook". Russell erinnerte sich an seine Zeit als etwa Elfjähriger, in der er mit der Hündin Topsy, seiner Mutter und ihrem Partner Colin zusammenlebte.

"Als wir Topsy bekamen, durfte sie bei mir im Bett schlafen. Aber als Colin kam, wurde ein absurdes Dekret erlassen, nach dem sie nicht mehr nach oben durfte. Offenbar hatte ich deswegen eine Menge Wut und Hass in mir, denn ich setzte mich oben an die Treppe und lockte sie herauf – 'Topsy! Topsy! Topsy!'", schilderte der Brite. Doch damit noch nicht genug: "Wenn sie dann nervös nach oben in das verbotene Reich des oberen Stockwerks schlich, verwandelte ich mich plötzlich in Mr. Hyde. 'Ach, Topsy', sagte ich in ziemlich hochnäsigem Ton. 'Du weißt ganz genau, dass du nicht nach oben darfst', bevor ich sie grausam wieder bis ganz nach unten trat. Dort gesellte ich mich wieder zu ihr und nahm sie mitfühlend in den Arm, während ich bedauernd murmelte: 'Ach Gott! Wurdest du die Treppe hinuntergetreten? Das ist schrecklich.'"

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seines Werkes wusste Russell sein Handeln einzuschätzen. "Das ist ziemlich abgef***t, oder?", betonte er in einem Satz, und weiter: "Mein Freund Matt Morgan meint, Topsy müsse gedacht haben, sie lebe in einem Haus mit Zwillingen – einem bösen, der auf dem Treppenabsatz wohnte, und einem guten, der unten lebte." Die britische Abgeordnete Rosie Duffield fand auf X deutliche Worte zu Russells Schilderungen in "My Booky Wook": "Abscheuliches psychopathisches Verhalten." Auch weitere User brachten ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck. "Das erklärt eine Menge. Es ist nicht einfach nur grausam. Es ist die schlimmste Art von Grausamkeit, weil sie Vertrauen erst aufbaut und es dann missbraucht. Und das gegenüber einem Hund – dem treuesten und reinsten aller Geschöpfe. Das ist ein dauerhafter Ausschlussgrund" und "Ich dachte nicht, dass ich ihn noch mehr hassen könnte", heißt es im Netz.

Die Wiederentdeckung der Zeilen fällt mit der Verkündung von Russells Strafmaß zusammen. Das Southwark Crown Court verurteilte den 51-Jährigen jüngst zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Zuvor war er schuldig gesprochen worden, im Jahr 2009 einen Fan vergewaltigt zu haben. Außerdem wurden ihm sexuelle Übergriffe auf drei weitere Frauen nachgewiesen. Die Taten zogen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren und fielen in die 2000er-Jahre, als der Entertainer auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026