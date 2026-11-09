80 Prozent: Antonia Hemmer lässt ihren Sauerstoffwert prüfen

Antonia Hemmer (26) lässt einen auffälligen Wert ihres Fitnessarmbands jetzt ärztlich überprüfen. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in seiner Instagram-Story berichtete, hatte das Gerät am Morgen eine Sauerstoffsättigung von gerade einmal 80 Prozent angezeigt – damit lag die Messung sogar noch unter den Ergebnissen der vorangegangenen Tage. Für Antonia war das Grund genug, ihren Hausarzt aufzusuchen. Aus einem hellen Behandlungsraum wandte sie sich anschließend an ihre Follower und erklärte die Situation: "Ich bin gerade beim Hausarzt, weil mein Wert heute tatsächlich noch niedriger ist als in den letzten Tagen. Mir wurde jetzt Blut abgenommen und dann sehen wir morgen, ob das wirklich alles so stimmt." Mit den Ergebnissen der Blutuntersuchung rechnet die Influencerin somit am 10. November. Erst dann dürfte sich zeigen, ob tatsächlich ein gesundheitlich auffälliger Sauerstoffwert vorliegt.

Wie ernst die Lage aussah, verdeutlichte die 26-Jährige mit einem Screenshot, den sie ebenfalls in ihrer Social-Media-Story teilte. Darauf ist bei der Sauerstoffsättigung des Blutes, abgekürzt SpO₂, der Wert von 80 Prozent zu sehen – und der ist ausdrücklich als niedrig markiert. In einem zusätzlich eingeblendeten Text von Antonia wird darauf hingewiesen, dass ein tatsächlicher Wert in dieser Höhe potenziell gefährlich niedrig wäre. Das gelte demnach selbst dann, wenn sich Antonia einigermaßen normal fühlen sollte. Gleichzeitig wird dort jedoch betont, dass WHOOP am Handgelenk misst und kein medizinisches Messgerät ist. Auch ein Messfehler sei laut dem Hinweis denkbar, etwa durch schlechten Hautkontakt oder Bewegungen im Schlaf. Empfohlen wurde eine sofortige Kontrollmessung mit einem Fingerpulsoximeter oder eine umgehende ärztliche Untersuchung. Antonia nahm die auffällige Anzeige ernst und entschied sich für die direkte Abklärung in ihrer Hausarztpraxis.

Vor rund drei Wochen hatte Antonia ihre Instagram-Community noch mit einem ganz anderen Thema beschäftigt: Fleischkonsum und Tierhaltung. Aus ihrem Bett heraus hatte sie dazu aufgerufen, sich mit dem Schicksal der Tiere auseinanderzusetzen. Dabei hatte sie deutliche Worte gewählt: "Ich finde, wenn man Fleisch isst, dann muss man auch sagen: Ich kann da hingucken. Ich könnte auch ein Tier töten." Gleichzeitig hatte Antonia klargestellt, dass sie niemandem seine Ernährung vorschreiben wolle und sich selbst nicht als perfektes Vorbild sehe. Stattdessen hatte die Influencerin ihre Fans dazu anregen wollen, beim nächsten Einkauf öfter vegetarische oder vegane Fleischalternativen auszuprobieren. Ihrer Ansicht nach hatte es dafür inzwischen genügend überzeugende Produkte gegeben. Auch sich selbst hatte sie von ihrer Kritik nicht ausgenommen. Ihr Anliegen war gewesen, die Folgen des eigenen Konsums ehrlich zu hinterfragen, statt bei unangenehmen Bildern einfach wegzuschauen.

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Instagram / antonia_hemmer Realitystar Antonia Hemmer, Mai 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

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