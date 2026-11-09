Russell Brand muss in Haft: So reagiert seine Ehefrau Laura

Schauspieler und Comedian Russell Brand (51) muss nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe für zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Im Saal verfolgte seine Ehefrau Laura Gallacher das Geschehen. Sie saß direkt hinter ihrem Mann, zwei Freundinnen begleiteten sie. Laut Sky News wandte sie sich nach der Entscheidung direkt an Russell: "Ich liebe dich, mir geht es gut." Dabei soll Laura leicht gezittert und immer wieder tief durchgeatmet haben. Leise habe sie mehrmals "Es ist okay, es ist okay" vor sich hin gesagt. Ihre Begleiterinnen stützten sie schließlich und führten sie aus dem Saal. Auch Russell richtete noch einige Worte an seine Frau. Als Justizbeamte ihn abführten, nickte der Schauspieler Laura zu und erwiderte laut dem Sender: "Uns wird es gut gehen."

Vier Tage vor der Verkündung des Strafmaßes war Russell in einem Anklagepunkt wegen Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sowie dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs wurde er freigesprochen. Der Richter bezeichnete Russell als "Sexualstraftäter", der über fünf Jahre hinweg mehrere Frauen angegriffen habe. Zugleich würdigte er den Mut der Frauen, die vor Gericht ausgesagt hatten. Laura hielt den Blick während seiner Ausführungen meist gesenkt, wie die BBC berichtet. Nur hin und wieder sah sie zu ihrem Mann auf der Anklagebank. Nach der Urteilsverkündung sollen Freunde des Schauspielers vor dem Gerichtsgebäude geweint haben. Russell hatte im Prozess alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Dem Prozess waren fast zweijährige Ermittlungen vorausgegangen. Zwei weitere Vergewaltigungsvorwürfe werden der Quelle zufolge weiterhin von der Metropolitan Police untersucht.

Russells Verteidiger Ian Winter KC hatte vor der Entscheidung für eine mildere Strafe plädiert. Sein Mandant sei heute "ein grundlegend anderer Mensch". Auch Laura und die drei gemeinsamen Kinder seien unschuldig und sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Lauras Zustand nach dem Schuldspruch beschrieb Ian als "völlige Verzweiflung". Zudem erklärte er: "Worte reichen vollkommen nicht aus", um ihre Lage zu schildern. Ihrem zehnjährigen Kind habe das Paar die Situation bislang nicht erklären können. Bereits wenige Tage vor dem Prozessauftakt im Oktober hatte das Paar in seinem Podcast "Sunday Service with the Brands" offen über die Angst vor einer möglichen Haftstrafe gesprochen. Zum Abschluss beteten sie für Frieden, Liebe und alle Beteiligten des Verfahrens. Nach seiner Inhaftierung durfte Russell dem Bericht zufolge drei Minuten mit Laura telefonieren. Bereits während einer späteren Gerichtsverhandlung hatte er ihr lautlos "Ich liebe dich" und "Geht es dir gut?" signalisiert.

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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Imago Laura Gallacher im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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