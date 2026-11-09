Russell Brand wurde zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt

Das Strafmaß für Russell Brand (51) steht fest, wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet. Der ehemalige Komiker und Schauspieler wurde vom Southwark Crown Court in London zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Bereits in der Vorwoche hatte eine Jury Russell wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Die Taten an mehreren Frauen ereigneten sich dem Urteil zufolge zwischen 2004 und 2009. Bis zum Schluss hatte Russell sämtliche Anschuldigungen von sich gewiesen und in allen Anklagepunkten auf unschuldig plädiert.

Nach dem Schuldspruch durfte Russell das Gericht nicht gegen Kaution verlassen. Stattdessen blieb er bis zur nun erfolgten Bekanntgabe seiner Haftstrafe in Gewahrsam. Zu den Fällen, für die Russell verurteilt wurde, gehört ein sexueller Übergriff auf eine Frau in einer Londoner Bar im Jahr 2004. Außerdem befand die Jury ihn für schuldig, im Jahr 2009 eine weitere Frau in seinem Zuhause vergewaltigt zu haben. Im selben Jahr soll er zudem eine dritte Frau sexuell angegriffen haben. Die Geschworenen hatten sich neun Stunden und 13 Minuten lang beraten, bevor sie ihre Entscheidung trafen. Doch das ist noch nicht alles: Russell wurde in weiteren Fällen angeklagt. Wie die britische Polizei gegenüber Sky News mitteilte, laufen weitere Ermittlungen gegen ihn. Zwei zusätzliche Frauen werfen ihm ebenfalls Vergewaltigung vor.

Wie berichtet wurde, sagte der zuständige Richter bei der Urteilsverkündung: "Vor 20 Jahren galten Sie in den Augen vieler Menschen als lustig und charismatisch. Gleichzeitig waren Sie aber auch zu einem Sexualstraftäter geworden." Ihm zufolge hätten Russells Bekanntheit und Ansehen in Hollywood ihn bis 2023 "geschützt". Erst damals richteten erste Medienberichte Aufmerksamkeit auf seine Vergehen und gaben den Opfern die Kraft, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Russell zählte viele Jahre lang zu den bekanntesten TV-Gesichtern Großbritanniens. Doch nicht nur seine Karriere sorgte für Schlagzeilen, auch sein Privatleben stand immer wieder im Rampenlicht. Von 2010 bis 2011 war der Comedian mit Popstar Katy Perry (42) verheiratet.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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