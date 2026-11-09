Holly Ramsay feiert Gordons 60. Geburtstag mit innigen Fotos

Gordon Ramsay (60) feiert seinen 60. Geburtstag. Holly Ramsay widmete ihrem Vater anlässlich dessen eine rührende Hommage. Die Influencerin veröffentlichte eine ganze Reihe inniger Familienaufnahmen auf Instagram, die den Starkoch von seiner herzlichsten Seite zeigen. Ein Schnappschuss sticht dabei besonders heraus: Darauf ist Gordon gemeinsam mit Hollys Ehemann Adam Peaty nach einem Sporttraining zu sehen. Der TV-Koch schließt den sichtlich erschöpften Schwimmer fest in die Arme und gibt seinem Schwiegersohn sogar einen Kuss. Adam strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Auch andere schöne Erinnerungen haben ihren Platz in der Montage gefunden, etwa der Vater-Tochter-Tanz bei Hollys Hochzeit. Dazu richtete sie liebevolle Worte an ihren Papa. "Alles, alles Gute zum 60. Geburtstag, Papa. Danke für alles, mein Vorbild und meine größte Stütze. Ich liebe dich", schreibt die 26-Jährige. Für die Familie Ramsay gab es an diesem Tag sogar doppelten Grund zum Feiern. Gordon teilt seinen Ehrentag nämlich mit seiner Tochter Tilly Ramsay, die am selben Tag 25 Jahre alt wurde. Natürlich vergaß Holly auch ihre Schwester nicht und veröffentlichte mehrere gemeinsame Rückblicke – darunter eine ausgelassene Szene der beiden auf einem weißen Sofa. "Alles Gute zum Geburtstag an die Prinzessin! Ich liebe dich", schrieb sie dazu.

Auch Gordon widmete dem Geburtstagskind einen emotionalen Beitrag auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag an diese unglaubliche junge Frau. Einen so besonderen Tag mit dir zu teilen, ist der Traum eines Vaters. Es gibt nicht genug Worte, um zu erklären, wie stolz du mich machst", schwärmte der Vater von sechs Kindern. Mit einer Prise Humor fügte er hinzu: "Hab einen fantastischen 25. Geburtstag, und ich kann nicht glauben, dass ich verdammte 60 bin, was zur Hölle."

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly und Gordon Ramsay, Tochter und Vater

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly und Adam Ramsay-Peaty, Juni 2026

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