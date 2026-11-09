"Harry Potter"-Serie soll mit 125-Minuten-Folge starten

Auf Fans der Zaubererwelt könnte zum Serienstart ein echter Filmabend zukommen: Die neue Harry Potter-Serie von HBO Max soll angeblich mit einer außergewöhnlich langen ersten Folge beginnen. Der Auftakt ist für den 25. Dezember 2026 angesetzt. Gerüchten zufolge, die Kino.de aufgegriffen hat, soll die Pilotepisode satte zwei Stunden und fünf Minuten dauern. Mit 125 Minuten hätte die Folge damit eher die Länge eines Kinofilms als die einer gewöhnlichen Serienepisode. Eine offizielle Bestätigung für die Laufzeit gibt es bislang zwar nicht. Trotzdem sorgt die Meldung in der Fangemeinde schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Während einige Zuschauer eine Episodenlänge von mehr als zwei Stunden für deutlich übertrieben halten, begrüßen andere diesen Ansatz. Sie sehen darin die Möglichkeit, der Handlung mehr Raum zu geben und möglichst viele Details aus den Originalbüchern von J.K. Rowling (61) auf den Bildschirm zu bringen.

Auf Instagram gehen die Meinungen weit auseinander. Kritische Stimmen wünschen sich lieber das bewährte Format. "Eine Fernsehepisode sollte etwa 40–50 Minuten dauern", stellt ein Nutzer klar. Ein anderer Fan zieht aus der möglichen XXL-Laufzeit sogar schon seine Konsequenzen: "Ich werde es mir dann nicht ansehen." Doch es gibt auch jede Menge Begeisterung. Viele kommentieren nach dem Motto "je länger, desto besser". Ein User schwärmt: "Ich hoffe, dass jede Episode eine Stunde dauert!! Meine Frau und ich haben gerade das erste Buch noch einmal gelesen, wir freuen uns so auf all die zusätzlichen Details, die in diese hineingehen!!" Die Serienadaption knüpft dabei an die erfolgreiche Filmreihe von Warner Bros. an und basiert ebenfalls auf der weltbekannten Buchvorlage. Anders als in den Kinofilmen sollen die Abenteuer des jungen Zauberers jedoch wesentlich ausführlicher und mit mehr erzählerischer Tiefe umgesetzt werden.

Schon vor dem Start beim Streamingdienst sorgte das Projekt für Diskussionen. Bereits im Frühjahr 2025 hatte die Vorstellung der jungen Hauptdarsteller bei den Fans für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Dominic McLaughlin schlüpft in die Rolle von Harry, Arabella Stanton (12) übernimmt den Part von Hermine und Alastair Stout verkörpert Ron. Besonders hitzig wurde jedoch über die Besetzung von Severus Snape diskutiert. Den Zaubertränkelehrer spielt der britische Schauspieler Paapa Essiedu (36). Nach der Verkündung berichtete Paapa, dass er als Person of Color in dieser Rolle auf Social Media massiven Anfeindungen ausgesetzt gewesen sei. Sogar Morddrohungen habe er erhalten. Die Diskussion um die angebliche Länge der ersten Folge reiht sich damit in eine ganze Reihe von Kontroversen ein, die die Neuverfilmung bereits vor ihrer Premiere ausgelöst hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO-Max-Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London

Anzeige Anzeige

HBO Alastair St. (Ron), Tristan (Fred) und Gabriel H. (George), Ruari S. (Percy), Gracie C. (Ginny)

Anzeige Anzeige