Nach Millionen-Raub will Willi Weber seine Villa verkaufen

Willi Weber (84) will seine Villa in Stuttgart verkaufen. In dem Haus waren der Unternehmer, seine Ehefrau und eine Haushälterin im Dezember 2025 Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Täter erbeuteten damals Wertsachen im Wert von rund einer Million Euro. Kurz vor dem Prozess gegen die mutmaßlichen Täter sprach der frühere Manager von Michael Schumacher (57) am Rande des Sportpresseballs in Frankfurt mit RTL über seine Entscheidung. "Ich will das Haus verkaufen und mal sehen, was sich da tut." Seit dem Überfall fühlt sich Willi in der Villa nicht mehr zu Hause. "Ich meine, wenn man nach Hause kommt, dann fühlt man sich zu Hause. Und das tue ich im Moment nicht mehr", sagte er dem Sender.

In jener Dezembernacht drangen mehrere maskierte Männer in das Anwesen ein. Sie fesselten Willi, seine Frau und die Haushälterin, bedrohten sie mit Waffen und flüchteten anschließend mit der Beute. Fast ein Jahr später beschäftigt den Unternehmer der Überfall noch immer. "Wenn Räuber kommen oder du überfallen wirst in deinem eigenen Heim. Das hängt schon noch ein bisschen nach", schilderte er RTL. Inzwischen haben die Ermittler vier Verdächtige in Rumänien festgenommen, denen nun der Prozess gemacht werden soll. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens möchte Willi die Villa hinter sich lassen.

Der Überfall ereignete sich im Stuttgarter Kräherwald, einem der vornehmsten Viertel der Stadt. Den damaligen Angaben zufolge waren drei vermummte Männer unmittelbar an der Tat beteiligt. Sie fesselten und bedrohten Willi, seine Frau und die Haushälterin im Haus und schlugen sie auch. Die Eindringlinge schienen zu wissen, wie sie in die Villa gelangen konnten und wo sich die Tresore befanden. Zunächst konnte keines der Opfer Hilfe holen. Erst als es Willi gelang, sich aus seinen Fesseln zu befreien, konnte er die Polizei verständigen.

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Getty Images Willi Weber, Ex-Manager von Michael Schumacher

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Getty Images Willi Weber im April 2007

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