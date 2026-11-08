Eric Danes Tochter Billie wollte Jacob Elordi heiraten

Eric Danes (†53) Tochter Billie wusste offenbar schon genau, wen sie einmal heiraten möchte: Sie schwärmte für Jacob Elordi (29) und verkündete ihrem Vater, dass sie den Schauspieler später zum Mann nehmen wolle. In der HBO-Serie Euphoria spielte Elordi Nate Jacobs, den Sohn von Erics Rolle Cal Jacobs. Billies Schwarm war vor der Kamera also ausgerechnet der Seriensohn ihres eigenen Vaters. Eric ist im Februar an den Folgen der Nervenkrankheit ALS gestorben. In seinen Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments", die nun nach seinem Tod erschienen sind, wendet sich Eric auch direkt an Billie und an seine jüngere Tochter Georgia. Er beschreibt, dass sich die beiden Mädchen immer mehr für Jungs interessierten. Früher habe er noch Witze darüber gemacht, dass er jeden Jungen umbringen werde, der seinen Töchtern näher als drei Meter komme. Ganz im Spaß habe er das damals aber nicht gesagt. Er habe seine Kinder vor Gefahren schützen wollen und später auch in ihren Beziehungen auf sie aufpassen wollen.

Je älter die Mädchen wurden, desto mehr habe sich seine Sichtweise allerdings verändert. Am wichtigsten sei für ihn am Ende gewesen, dass seine Töchter in Sicherheit seien. Er erinnert sich ebenso liebevoll an die Schwärmerei seiner Tochter für Jacob. Dabei gab er ihr mit einem Augenzwinkern seinen Segen. "Aber kürzlich erwähnte Billie, dass sie Jacob Elordi heiraten möchte, der meinen Sohn in 'Euphoria' spielt. Ich bin einverstanden. Er ist ein guter Junge", schreibt der Schauspieler in dem Buch. Dass er Billies Hochzeitspläne mit Jacob absegnete, führte der Schauspieler mit einem Schmunzeln als Beweis dafür an, wie gelassen er inzwischen geworden war.

Eric und Jacob verstanden sich auch privat sehr gut. Im Interview mit TooFab schwärmte Eric einmal von seinem Kollegen: "Jacob und ich haben abseits des Sets einen ziemlich tiefen Respekt voreinander. Er ist ein wirklich großartiger Mensch. Und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten." Er fügte hinzu: "Er ist ein extrem engagierter Schauspieler, wodurch wir hier und da über unser Handwerk sprechen können. Und das lieben wir." Jacob wurde nach Erics Tod eine besondere Aufgabe zuteil: Er ist der Hauptsprecher des Hörbuchs zu "My Book of Days: A Memoir in Moments". Für die dritte und voraussichtlich finale Staffel von "Euphoria" kehrte Eric noch einmal zu letzten Dreharbeiten zurück. Seine Erkrankung machte sich dabei bereits bemerkbar. Die erneute Zusammenarbeit mit seinem Seriensohn Jacob war damit sein letzter Auftritt vor der Kamera.

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

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Getty Images Jacob Elordi, Oktober 2025

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und seine Töchter