Alyssa Milano trauert: Bewegender Abschied von Ex Eric Dane

Alyssa Milano (53) trauert um ihren verstorbenen Ex-Freund Eric Dane (†53). Der Grey's Anatomy-Star ist am 19. Februar nach einem mutigen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS verstorben. Wie die Familie in einem Statement mitteilte, verbrachte Eric seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und seinen beiden Töchtern Billie und Georgia. Alyssa, die in den frühen 2000er-Jahren mit Eric liiert war, widmete ihm nun einen rührenden Beitrag auf Instagram. "Ich kann nicht aufhören, diesen Funken in Erics Augen zu sehen, kurz bevor er etwas sagte, das dich entweder dein Getränk ausspucken ließ oder deine gesamte Perspektive überdenken ließ", schrieb die Schauspielerin. Sie erinnerte sich an seinen messerscharfen Sinn für Humor und daran, wie sehr er es liebte, Menschen zu überraschen.

Die Beziehung zwischen Alyssa und Eric begann Anfang der 2000er-Jahre, doch aus der kurzen Romanze entwickelte sich eine jahrzehntelange Freundschaft. Nachdem sich die beiden getrennt hatten, spielte Eric von 2003 bis 2004 in der Serie Charmed mit, in der Alyssa bereits die Hauptrolle der Phoebe Halliwell innehatte. Er verkörperte Jason Dean, den Liebhaber ihrer Figur, und war insgesamt in rund zehn Episoden zu sehen. In einem Podcast erzählte Eric später, dass er bereits als 14-Jähriger einen großen Schwarm auf Alyssa gehabt habe und sie ihm die Rolle in der Serie angeboten habe. Im April 2025 wurde bei dem Schauspieler ALS diagnostiziert, wofür er sich fortan leidenschaftlich für Aufklärung und Forschung einsetzte.

In ihrem Instagram-Tribut erinnerte sich Alyssa auch an besonders persönliche Momente mit Eric. "Er hat mich überzeugt, mir einen Pixie-Cut schneiden zu lassen und mein Nasenpiercing zu bekommen", schrieb sie. Außerdem sei er bei ihr gewesen, als sie Lucy, ihre geliebte Chihuahua, fand und rettete. "Er nannte mich 'Milano', als wäre es der einzige Teil meines Namens, der zählte", erinnerte sich die Schauspielerin. Besonders hob sie hervor, wie sich Eric veränderte, wenn es um seine Familie ging: "Wenn es um seine Töchter und Rebecca ging, wurde alles in ihm weicher. Er trug sie mit sich, selbst in Räumen, in denen sie nicht anwesend waren." Alyssa schloss ihre Botschaft mit den Worten: "Mein Herz ist bei den Menschen, die das Glück hatten, sein Zuhause zu sein."

Getty Images Alyssa Milano, TV-Bekanntheit

Getty Images Alyssa Milano und Eric Dane bei der Premiere von "Dickie Roberts: Former Child Star" in Los Angeles, 3. September 2003

