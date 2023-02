Schumi-Manager Willi Weber seit zwei Monaten im Krankenhaus

Er ist immer noch im Krankenhaus. Willi Weber (80) ist der ehemalige Manager von Michael Schumacher (54) und hat den Rennfahrer an die Spitze des Formel-1-Sports gebracht. Unter seiner Hand wurde Michael siebenfacher Weltmeister und hat 91 Grand-Prix-Siege nach Hause geholt. Mittlerweile ist der Sportmanager schon im hohen Rentenalter. Mitte Dezember 2022 wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, weil seine Beine gelähmt waren. Und Willi ist im Hospital – seit mittlerweile fast zwei Monaten.

"An zwei Tagen ging es mir so schlecht. Da lag ich auf der Intensivstation. Da hab ich echt Glück gehabt, dass das gut gegangen ist", äußerte sich der gebürtige Regensburger in einem Interview mit Bild. In seiner Zeit im Krankenhaus habe er über 25 Kilo abgenommen. Er habe längst nicht damit gerechnet, dass er eine so lange Zeit im Krankenhaus verbringen werde. Weihnachten habe er wieder zu Hause sein wollen. Mittlerweile dürfe er aber immerhin wieder Familienbesuch empfangen. "Ich hoffe, dass ich am Wochenende entlassen werde", erzählte er optimistisch.

Vergangenes Jahr hatte der Manager ebenfalls Schlagzeilen mit einem anderen Thema gemacht. Seit über 50 Jahren ist Willi mit seiner Frau Heidi verheiratet – und dennoch verliebte er sich mit 70 Jahren noch mal neu und hatte acht Jahre lang eine Geliebte neben seiner Ehefrau.

ActionPress Willi Weber bei "Sportler treffen Sportler"

Getty Images Michael Schumacher und Willi Weber, 2002

Instagram / willi_weber_official Willi Weber im Dezember 2020

