Räuber von Ex-Schumacher-Manager Willi Weber sind gefasst

Willi Weber (83), der ehemalige Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57), wurde Mitte Dezember in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Wie der Unternehmer nach dem Vorfall berichtete, drangen drei vermummte Täter in sein Anwesen ein und überfielen ihn, seine Frau und eine Haushälterin. Die drei Opfer wurden gefesselt, geschlagen und bedroht. Das vermummte Trio habe offenbar genau gewusst, wie es ins Haus gelangen und wo die Tresore zu finden seien. Erst später gelang es Willi, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Nun gibt es eine positive Wendung in dem Fall: Die mutmaßlichen Täter wurden in Rumänien festgenommen.

Die Ermittler nahmen nach Polizeiangaben vier Rumänen fest, die nun nach Deutschland ausgeliefert werden sollen. Nach Überzeugung der Behörden sind die Verdächtigen nicht nur für den Überfall auf Willi, der der Familie Schumacher sehr nahestand, und seine Frau verantwortlich, sondern auch für mindestens zwei weitere Raubüberfälle auf Ehepaare in Stuttgart und dem Kreis Neu-Ulm. "Das ist schon eine Genugtuung", sagte Willi laut oe24.at nach der Festnahme. Allerdings fügte er merklich nachdenklich hinzu: "Aber es ist auch nicht so, dass man sich sicherer fühlt."

Willi Weber machte sich in der Formel 1 vor allem als Manager des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters, den viele während dessen aktiver Karriere über 18 Jahre lang liebevoll nur "Schumi" nannten, einen Namen. Er begleitete den Rennfahrer über viele Jahre seiner Karriere und trug maßgeblich zu dessen Aufstieg bei. Die Beziehung zwischen den beiden galt lange als eng, wobei Willi nicht nur als Geschäftspartner, sondern auch als Vertrauensperson an Michaels Seite stand. Heute lebt der 83-Jährige, der nach wie vor mit dem Gesundheitszustand seines ehemaligen Schützlings zu kämpfen hat, mit seiner Frau zurückgezogen in Stuttgart. Dort muss er nun den traumatischen Überfall verarbeiten.

ActionPress Willi Weber bei "Sportler treffen Sportler"

Getty Images Michael Schumacher und Willi Weber, 2002

Getty Images Michael Schumacher und Willi Weber, 2009