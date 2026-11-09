Russell-Brand-Opfer erhält nach Aussage Morddrohungen

Für ihre Aussage gegen Russell Brand (51) hat eine Frau einen sehr hohen Preis gezahlt. Der Schauspieler hatte sie im Jahr 2004 bei einer Feier der Fernsehbranche in einer Bar im Londoner Stadtteil Soho sexuell angegriffen. Am Montag schilderte sie vor dem Southwark Crown Court eindringlich, was ihr seit ihrer Beteiligung am Verfahren widerfahren ist: Auf Social Media sei sie beschuldigt und sogar mit dem Tod bedroht worden. Wie Mirror berichtet, verlas sie ihre Erklärung hinter einem Vorhang, der sie vor Russells Blicken abschirmte. Der Grund dafür war die Sorge um ihre Anonymität und um die Sicherheit ihrer Familie. Als sie Medienberichte über ihren Fall gesehen habe, habe sie die einzige Panikattacke ihres Lebens erlitten. "Noch erschreckender war es, mitanzusehen, wie mein Charakter in den sozialen Medien von Menschen zerrissen wurde, die glaubten, dass wir Frauen uns das alles ausdenken", schilderte sie.

Die Betroffene sprach von "Anschuldigungen und Morddrohungen", die von fanatischen Anhängern des Comedians gekommen seien. Sie fürchte, dass ihre Identität bekannt werden und "irgendein Verrückter" ihr oder ihrer Familie nachstellen könnte. Auch Angehörige hätten schwer unter den Anfeindungen aus dem Netz gelitten. Beim Lesen der Angriffe hätten sie laut eigener Aussage am liebsten ihre Handys angeschrien. Die vergangenen drei Jahre voller Gespräche mit der Polizei, Ungewissheit und Prozessvorbereitung hätten ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit stark zugesetzt. Durch den Kontakt mit Polizei und Gericht habe sie den Übergriff durch den Star "immer und immer wieder" durchleben müssen. Russell war in der Vorwoche wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Jetzt steht seine Strafverkündung an. Opfererklärungen wie diese fließen in die finale Entscheidung des Richters über das Strafmaß ein. Laut Mirror saß Russell währenddessen auf der Anklagebank und blickte ohne erkennbare Regung geradeaus. An ihn gerichtet, sagte die besagte Frau zum Abschluss: "Wie man so schön sagt: Ein Leopard kann vielleicht seine Flecken verändern, aber am Ende des Tages bleibt er ein Leopard und wird nicht zur Gazelle."

Nach eigenen Angaben hat der Übergriff die Frau über mehrere Jahre verfolgt. Nach der Tat sei sie wochenlang in einem Zustand aus Schock und Aufruhr gewesen. Sie habe ihre Selbstachtung verloren und sich wie "beschädigte Ware" gefühlt. Da Russell in dieser Zeit zunehmend berühmter wurde, habe sie ihm in den Medien kaum aus dem Weg gehen können. Wenn sie ihn im Fernsehen gesehen habe, sei ihr körperlich völlig unwohl geworden. Halt fand sie später bei ihrem eigenen Kind: "Ich bekam eine wundervolle Tochter, die mir dabei half, zu heilen, mich selbst wieder lieben zu lernen und zu versuchen, für sie die beste Mutter der Welt zu sein", berichtete sie vor dem Gericht. Die Betroffene hat ein lebenslanges Recht auf Anonymität. Der Richter bedankte sich ausdrücklich bei ihr dafür, dass sie persönlich vor Gericht erschienen war und ihre Erklärung vor Ort vorgetragen hatte.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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