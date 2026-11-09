Nach 13 Jahren nimmt "World War Z 2" endlich Gestalt an

Fans von Zombiefilmen dürfen sich weiterhin freuen: 13 Jahre nach dem Kinostart des ersten Teils soll die Fortsetzung eines der erfolgreichsten Zombiefilme aller Zeiten nun weiter Form annehmen. Verantwortlich für "World War Z 2" ist der österreichisch-schweizerischer Regisseur Edward Berger. Vor Kurzem hatte sich schon bestätigt, dass Hollywoodstar Brad Pitt (62) ebenfalls in seine Rolle als ehemaliger UN-Mitarbeiter Gerry Lane zurückkehren wird. Im Podcast "Screen Off Script" gab Edward jetzt weitere Einblicke in seine Pläne für das lang erwartete Sequel. Dabei machte er deutlich, dass ihm ein aufwendig produzierter Blockbuster für die große Leinwand vorschwebt. Ganz festlegen wollte sich der Filmemacher aber noch nicht. Zum aktuellen Stand des Projekts sagte er: "Das könnte er sein. Das könnte er sein. Wenn wir das Drehbuch richtig hinbekommen. Wir arbeiten daran, wir arbeiten hart daran." Das passende Skript ist für ihn also der entscheidende Faktor.

Denn auch wenn das Sequel groß werden soll, geht es Edward vor allem um eine überzeugende Geschichte. "Wir wollen die Fans nicht enttäuschen. Wir wollen ihnen und dieser Filmidee nur etwas bringen, das die Story und den Film wirklich erweitert und etwas wirklich Neues schafft und das etwas über unsere Zeit zu sagen hat", schilderte er im Podcast. Zeitgleich zeigte der Regisseur seine Ambitionen: "Das ist definitiv ein kommerzieller, großer Film, und wir würden es lieben, ihn auf die Leinwand zu bringen." Details, wie die neue Geschichte um Gerry Lane aussehen wird, hat er noch nicht verraten. Auch ein möglicher Termin für den Kinostart wurde noch nicht veröffentlicht. Sicher ist nur, dass die Fortsetzung in große Fußstapfen tritt: Der erste "World War Z" spielte 2013 mit einem geschätzten Budget von 200 Millionen US-Dollar weltweit 540 Millionen US-Dollar ein.

Im ersten Teil ist Gerry Lane den Gründen einer weltweiten Zombiepandemie auf der Spur, muss jedoch gleichzeitig versuchen, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Am Ende des Films fand die Familie gemeinsam Zuflucht an der Küste von Nova Scotia. Ob Mireille Enos auch in der Fortsetzung wieder als Karin an Brads Seite zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Weg zum zweiten Teil war ohnehin lang: Über die Jahre waren bereits mehrere Regisseure für das Sequel im Gespräch, darunter J. A. Bayona und David Fincher (64). Nun ist es Edward, der die Fortsetzung vorantreibt. Der in Deutschland geborene Filmemacher hatte international vor allem mit seinem Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" für Aufsehen gesorgt, das unter anderem mit dem Oscar als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. Doch nicht nur die Zombiefortsetzung hatte es Edward angetan. Im Podcast hatte er ebenfalls von einer Filmwelt erzählt, die er gerne ergründen würde.

Anzeige Anzeige

Imago Brad Pitt in einer Szene aus "World War Z" (2013)

Anzeige Anzeige

Getty Images Edward Berger, Regisseur

Anzeige Anzeige